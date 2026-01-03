Pontedeume adquiere tres nuevas parcelas para habilitar 66 plazas de aparcamiento

El Concello de Pontedeume ha formalizado ante notario la compra de tres solares estratégicos que se transformarán en zonas de estacionamiento público. Las parcelas adquiridas se sitúan en tres puntos clave: la avenida de Ferrol, junto a la antigua Escuela Unitaria de Centroña y a la entrada de la urbanización Olmo.

El alcalde, Bernardo Fernández (PSOE), ha destacado que estas adquisiciones se suman a otras compras previas para seguir "incrementando las plazas de estacionamiento de nuestra villa, tanto en el rural como en el casco urbano".

Reparto de las nuevas plazas

La intervención permitirá dotar al municipio de un total de 66 nuevos espacios para vehículos, distribuidos de la siguiente forma:

Urbanización Olmo: 30 plazas. Además de los aparcamientos, la compra permitirá construir el nuevo acceso a la urbanización, un proyecto que ya está aprobado y en fase de licitación.

Centroña: 18 plazas situadas junto a la antigua escuela.

Avenida de Ferrol: 18 plazas. Este incremento servirá para compensar la eliminación de 8 espacios debido a las obras de humanización que se están llevando a cabo en esta vía.

Próxima gran operación en la calle Picho

Desde el gobierno local también han anunciado que en las próximas semanas se completará otra operación urbanística de calado: la compra ante notario de un edificio en estructura ("esqueleto") en la call Picho, junto a tres parcelas anexas que suman más de 5.000 metros cuadrados.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, el plan para esta zona es ambicioso: "Nos permitirá demoler esa edificación para dotar de más plazas de estacionamiento a la zona, además de habilitar un parque y una zona de huertas urbanas".