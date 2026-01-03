Cartagena readapta la Cabalgata de Reyes Magos y COPE ofrece roscón

El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado el adelanto de la Gran Cabalgata de Reyes Magos para este sábado, 3 de enero, debido a las previsiones de mal tiempo para el próximo 5 de enero. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha informado que se ha trabajado a contrarreloj para diseñar un nuevo desfile y mantener la ilusión de los más pequeños.

Un desfile rediseñado a contrarreloj

Según ha explicado el consistorio, trasladar la cabalgata original ha sido "técnicamente imposible", ya que muchas de las compañías internacionales que venían de Francia o Portugal no podían asistir en la nueva fecha. A pesar de ello, los técnicos municipales han diseñado un nuevo espectáculo con 12 carrozas, música en directo y grupos de animación para asegurar la magia del evento.

Los niños puedan vivir la ilusión de ver a los Reyes Magos en Cartagena" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

La alcaldesa ha destacado el esfuerzo para que "los niños puedan vivir la ilusión de ver a los Reyes Magos en Cartagena". En el desfile participarán las carrozas de Sus Majestades junto a otras con elementos de luz y seda, y contarán con la colaboración de cuatro asociaciones de vecinos de San Ginés, San Diego, Las Lomas de Canteras y Los Puertos de Santa Bárbara.

Recorrido y horarios de la Cabalgata

La Cabalgata de los Reyes Magos comenzará a las 18:00 horas desde la Cofradía de Pescadores. El recorrido pasará por el paseo Alfonso XII, calle Real, calle Tolosa Latour, plaza de las Antiguas Puertas de Madrid, calle del Carmen, Puerta de Murcia, plaza San Sebastián y calle Mayor, finalizando en la plaza del Ayuntamiento.

Esta mañana los Reyes Magos realizarán sus tradicionales visitas al Asilo de Ancianos, la Casa Cuna y el Hospital de Santa Lucía. A las 11:30 horas estaba prevista su llegada a la plaza del Icue para, desde allí, dirigirse a la plaza del Ayuntamiento donde recibirán a los niños y recogerán sus cartas.

Este año, los encargados de representar a los Reyes Magos de Oriente en Cartagena son el cardiólogo José Abellán (Melchor), el concejal de Litoral, Gonzalo López (Gaspar), y el joven socorrista Mario Murcia (Baltasar).

Otras actividades y cabalgatas

Además del desfile principal, la jornada del sábado incluye otras actividades navideñas. Se mantiene la programación en Los Juncos, Explanada del Puerto y Plaza de España. A partir de las 17:00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá el reparto del tradicional roscón de reyes, organizado por COPE Cartagena.

También se celebrarán cabalgatas en barrios y diputaciones como Vista Alegre (16:00 h), Alumbres (17:30 h) y El Algar (19:00 h) durante el sábado, a las que se sumará la de Los Dolores el domingo a las 10:00 horas.