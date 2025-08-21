Un cura, un robo y muchas risas en la comedia de Josema Yuste en la Aste Nagusia: ‘Que Dios nos pille confesados’

La comedia Que Dios nos pille confesados, escrita por guionistas amigos de Josema Yuste, combina el suspense al estilo Ágatha Christie con un humor blanco y absurdo que caracteriza al actor y director. La trama gira en torno al robo de un cuadro de El Greco, una marquesa, un inspector, un fontanero y un peculiar sacerdote, el padre Beltrán, interpretado por Yuste. “Hago de cura, un cura muy divertido con una doble personalidad. Nos lo pasamos fenomenal los cuatro en esta comedia”, asegura Josema Yuste en una entrevista con COPE Euskadi.

Un elenco que es una familia

El reparto, encabezado por Yuste, incluye a actores como Ester del Prado, Santiago Rial y Javier Losán, con quienes el director ya ha trabajado en éxitos como Taxi o El aguafiestas. “Para hacer comedia cómica, es importante que los actores tengan buena sintonía, que los egos se dejen en casa. Somos un equipo, una piña”, explica Yuste, destacando la química que hace que la obra fluya con naturalidad y humor.

Bilbao, un público exigente y querido

Un misterio con risas aseguradas

No es la primera vez que Yuste pisa los escenarios bilbaínos, y su cariño por la ciudad es evidente. “Tengo un recuerdo entrañable del público de Bilbao, un público entendido que siempre me acoge muy bien”, afirma. La obra, recomendada para mayores de 12 años, promete una hora y media de risas y entretenimiento familiar, con giros inesperados y situaciones cómicas que han triunfado durante dos temporadas en Madrid.

Moderación para brillar en el escenario

A pesar del ambiente festivo de la Semana Grande, Yuste mantiene la profesionalidad: “Soy muy responsable, trato de no involucrarme a tope en la fiesta para llegar con energía al teatro” confiesa el actor a COPE.