El Banco de Alimentos de Valencia ha batido un récord histórico este año al superar los 12 millones de kilos de alimentos repartidos. Su presidente y fundador, Jaime Serra, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE MÁS en Valencia' con Carles Villeta que este logro ha sido posible fundamentalmente gracias a la solidaridad del 'pueblo valenciano' y de toda España, ya que la entidad no cuenta con 'casi ninguna subvención de ningún tipo'.

Respuesta integral más allá de la comida

La labor de la organización se ha extendido más allá de los alimentos, especialmente en la zona afectada por la dana. Serra ha detallado que han gestionado más de 300 expedientes de ayuda, que incluyen la compra de 'materias de construcción', puertas, e incluso la restauración de 'una vivienda'. Además, han entregado electrodomésticos como 'neveras' y 'lavadoras', demostrando la 'respuesta muy grande del pueblo español' ante la catástrofe.

La red de ayuda del Banco de Alimentos llega a '170 centros de la provincia', además de atender directamente a 'más de 8.000 familias' cada mes. En total, la entidad presta servicio a unas '60.000 personas largas todos los meses', consolidándose como un pilar fundamental de apoyo en la región.

La solidaridad no descansa

Recientemente, la entidad celebró la 'Nit Solidària', un evento en el que cerca de '600 familias' recibieron ayuda. Serra destacó la presencia de la 'vicepresidenta de la Generalitat', quien estuvo repartiendo alimentos, y reiteró que las puertas del banco están abiertas 'a cualquier político que quiera venir para que vea el trabajo que hacemos'.

Para nosotros Navidad es todos los días del año" Javier Serra Fundador de Bando de Alimentos de Valencia

Este compromiso ininterrumpido es uno de los principios de la organización. 'Para nosotros Navidad es todos los días del año', ha afirmado Serra, subrayando que la necesidad no entiende de fechas. Esta filosofía se extiende al apoyo que brindan a los 'grupos que salen por la noche en Valencia' para atender a las personas sin hogar.

Una puerta abierta a la esperanza

El lema de la entidad, 'una puerta abierta a la esperanza', resume su misión. Jaime Serra asegura que el banco 'está y estará para lo que haga falta' mientras sigan contando con el 'apoyo incondicional del pueblo de Valencia' y de España.

Banco de Alimentos Valencia Alimentos

Serra ha querido poner en valor el esfuerzo del equipo humano con una reflexión personal: 'Lo que yo pido para dar, y doy más de lo que pido'. En este sentido, ha destacado la labor del voluntariado como 'la base del proyecto', que junto a su 'lucha, esfuerzo y compromiso' hacen posible que ninguna persona se quede desatendida. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de su página web y teléfono: 962 76 01 28.