El técnico del Leyma Coruña Carles Marco advierte sobre el Obradoiro: "Son un superequipo, muy buenos y bien entrenados"

Escucha la rueda de prensa de Carles Marco, en la previa de la visita al Obradoiro.

El Leyma Coruña, líder invicto de la Primera FEB con doce victorias, prepara el partido más esperado de la temporada: el derbi gallego contra el Obradoiro, segundo clasificado. En la previa del encuentro, que se disputará este domingo a las 18:00 horas, el entrenador naranja Carles Marco analizó las claves de un duelo que define como “súper supermotivante” pero también “especialmente difícil”.

La duda de Jacobo DÍAZ

Una de las principales incógnitas para el Leyma Coruña es la participación de Jacobo Díaz. El técnico explicó que, aunque ha realizado trabajo individual sin contacto, su presencia es “difícil”. “No está descartado, esta vez no está descartado”, matizó Marco, quien esperará a ver su evolución en los próximos entrenamientos para decidir si “puede estar con el equipo” el domingo.

Un rival temible

Marco no ha escatimado en elogios hacia el Obradoiro, al que considera un “superequipo, muy buenos jugadores, muy bien entrenados”. El técnico ha destacado su fortaleza como bloque, describiéndolos como un “equipo muy coral” donde la fuerza reside en el colectivo y no en un solo jugador. “Se pasa muy bien el balón, tienen muchos focos de atención”, afirmó, señalando además que son el mejor ataque de la liga y la segunda mejor defensa.

Las claves: ritmo y rebote

Frente a un oponente tan completo, la estrategia del Leyma Coruña pasa por ser fiel a su estilo. “Si cambiamos y no jugamos con la identidad que hemos jugado hasta ahora, por ser el rival que es, mal iríamos”, advirtió el técnico. Por ello, insistió en que deben “jugar con ritmo” y aprovechar sus oportunidades. Para ello, el control del rebote será crucial, ya que “nuestro rebote defensivo es clave para poder jugar con el ritmo que queremos”.

A pesar de llegar con un margen de dos victorias, el técnico descarta cualquier tipo de relajación. “No vamos a pensar mucho en qué podría repercutir un partido de este tipo si ganamos o si perdemos”, sentenció. Marco es consciente de que la racha no durará para siempre, “algún día podemos perder”, pero asegura que harán todo lo posible para que no sea este domingo y para poner en problemas al rival con su identidad.