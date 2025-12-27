La música se alza contra el cáncer cerebral: 'La Simfonia dels Herois' une a artistas y pacientes en un concierto único

El espectáculo musical 'La Sinfonía de los Héroes' llegará a Mallorca el próximo 31 de enero en el Trui Teatre con un objetivo solidario: recaudar fondos para la investigación del cáncer y los tumores cerebrales. Esta gran producción une sobre el escenario a artistas como Gerard Quintana, Cris Juanico y Marc Parrot con la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears y el Orfeó Universitat Illes Balears.

El origen: operar a músicos despiertos

La idea del proyecto surgió del doctor Andreu Gabarrós, jefe de neurocirugía del Hospital de Bellvitge. El médico desarrolló una técnica de mapeo cerebral que le permitía operar a los pacientes mientras estaban despiertos. Según ha explicado Kiko Nadales, mánager del espectáculo, el doctor Gabarrós "tuvo la idea de operarlos mientras tocaban el instrumento o cantaban".

Esta innovadora técnica quirúrgica se recogió en un documental que, tras presentarse en el Teatre Romea de Barcelona, se emitió en el programa 'Sense Ficció' de TV3. A raíz de su éxito, nació la idea de organizar un concierto con los pacientes, un evento que se celebró por primera vez en marzo de 2023 y que se ha convertido en una gira por Cataluña.

Pacientes protagonistas en el escenario

El concierto no solo es para el público general, sino que también participan los propios pacientes que fueron operados. "Ellos, que son músicos, pueden participar en las canciones, o sea que también estarán ese día sobre el escenario", ha señalado Nadales. Para el mánager, es "increíble" ver "cómo estos pacientes suben al escenario después de la operación que han sufrido y ver su rehabilitación y recuperación, es mucho más rápida con este proyecto".

El espectáculo genera una profunda conexión emocional, ya que las letras han sido compuestas para ellos. "Las letras están hechas para estos pacientes, y cuando ves a estos pacientes cantar aquello que está transcrito para ellos, es muy emocional", ha comentado. La reacción del público, que según Nadales les dice "no me esperaba esto, es espectacular lo que hacéis", les da "vida y ganas para continuar" con la iniciativa.

Para los músicos, el proyecto es un "canal a la vida" y una motivación que acelera su recuperación. El mánager concluye que participar en estos conciertos no es un trabajo, sino "un privilegio". Las entradas para la función del 31 de enero ya están a la venta.