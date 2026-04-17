COPE Vitoria despliega su alfombra roja con los Premios Alavesas y Alaveses del Año

El Museo Artium de Vitoria se vistió de gala este jueves para acoger la 36ª edición de los Premios COPE Vitoria, una cita ya consolidada en el calendario social alavés que volvió a llenar —hasta dejar pequeño— el auditorio del centro. A las siete y media de la tarde, la alfombra roja se desplegaba para recibir a premiados, autoridades y representantes institucionales en un ambiente cercano y distendido.

La gala, conducida con brillantez por los periodistas de COPE Vitoria Elisa López y Roberto Arrillaga, tuvo como hilo conductor la voz, el alma de la radio, y reconoció a seis referentes del territorio en ámbitos como la empresa, la cultura, la acción social, el deporte o la trayectoria.

Los conductores de la gala, Roberto Arrillaga y Elisa López

Reconocimiento a historias que inspiran

El máximo galardón, el Premio COPE Álava del Año, fue para la Perfumería Ibarrondo, un comercio histórico que ha sabido mantenerse como referencia durante 75 años gracias a su trato exclusivo y personalizado. En un contexto dominado por grandes cadenas, este establecimiento vitoriano ha resistido con identidad propia, apostando por la cercanía y la fidelidad de sus clientes. Sus creaciones propias, como Colonia Ibarrondo o Agua Blanca, inspiradas en los aromas de la ciudad, refuerzan ese vínculo con Vitoria.

La premiada Elena Entrialgo (a la derecha) junto a la directora de COPE Euskadi, Ana González

En la categoría de Empresa, el reconocimiento recayó en Grupo Suanayes, una firma familiar nacida en 2005 que ha experimentado un crecimiento sostenido en el sector de la construcción. Su apuesta por materiales de alta calidad y eficiencia energética, junto a su capacidad de expansión —con presencia ya en distintos puntos del norte y su reciente salto a Andalucía— la convierten en un ejemplo de innovación y visión empresarial desde Álava.

La directora general de Suanayes, Maialen Campos, agradece el premio

El premio Social fue para Itaka-Escolapios Hogares, por su labor acompañando a jóvenes migrantes de entre 18 y 21 años en riesgo de exclusión. Su proyecto va más allá del alojamiento: ofrece formación, apoyo en la inserción laboral y herramientas para la vida autónoma, con el objetivo de que estos jóvenes puedan construir un futuro digno y estable.

Los representantes de los hogares Itaka Escolapios, muy emocionados al recoger su premio

Por su parte, Down Araba Isabel Orbe recibió el Premio Aniversario en su 30 cumpleaños. Nacida en 1995 de la mano de familias preocupadas por el futuro de sus hijos con síndrome de Down, la asociación —conocida también como Isabel Orbe— sigue hoy trabajando por la inclusión, el respeto a los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Actualmente agrupa a decenas de familias y mantiene una intensa labor social, afrontando nuevos retos como el envejecimiento de este colectivo.

El director de la asociación y una usuaria se encargaron de recoger el galardón

En Cultura, el galardón fue para Altraste Danza, una compañía que se ha consolidado como una de las referencias de la danza contemporánea en Euskadi. Su trabajo destaca por la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y por su capacidad para acercar la danza al público. Además, impulsa iniciativas como DanzÁlava, que promueve talleres y actividades en torno al cuerpo y el movimiento en espacios culturales de la ciudad.

Ignacio Monterrubio, uno de los codirectores de Altraste danza

En la categoría deportiva, el galardón recayó en dos referentes del kickboxing alavés: Álex “Spartan” Rodríguez y Sergio “Dinamita” Sánchez. Ambos campeones del mundo representan el crecimiento de una disciplina en auge y simbolizan los valores del esfuerzo, la constancia y la superación. Sus trayectorias, forjadas a base de sacrificio y entrenamiento, les han llevado a lo más alto en una modalidad que combina fuerza, técnica y estrategia, convirtiéndose además en referentes para las nuevas generaciones.

Sergio Sánchez y Álex Rodríguez compartieron premio

Amplia representación institucional

La gala contó con una destacada presencia institucional así como de representantes del tejido económico, político, social y cultural del territorio. El obispo de la diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, apeló en su intervención a la necesidad de trabajar por la paz en un contexto internacional complejo.

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, dio la bienvenida a los asistentes

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, tuvo palabras de cariño hacia Down Araba, recordando el emotivo encendido de las luces navideñas protagonizado por la asociación el pasado diciembre.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, tuvo palabras muy cariñosas para los miembros de Down Araba

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, subrayó los valores que representan los premiados de esta edición: compromiso, esfuerzo y contribución al desarrollo social y económico del territorio.

El diputado general de Álava, Ramiro González, destacó los valores durante su intervención

Un cierre con sabor a jazz

La velada, marcada por el reconocimiento y la emoción, se cerró con la actuación de la cantante de jazz vitoriana Mónica Durán, poniendo con su voz el broche musical a una noche centrada en la voz y que volvió a resaltar el talento, la solidaridad y la iniciativa que definen a la sociedad alavesa.

La cantante Mónica Durán cerró con su voz el acto

Una gala que brilló gracias a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a Kutxabank, a Fundación Vital, a Volvo Arregui, a Learning Out, al centro comercial El Boulevard, al Restaurante Cube, a Exclusivas Landazuri y a La Brasileña.