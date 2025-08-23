Cinco planes para disfrutar el último fin de semana de Aste Nagusia en Bilbao

El último fin de semana de Aste Nagusia 2025 en Bilbao está lleno de planes para cerrar las fiestas por todo lo alto. Te proponemos cinco actividades imprescindibles para disfrutar a tope este sábado y domingo.

Megaparty de Megastar en el Parque Europa

El sábado 23, a las 00:00 horas, no te pierdas Megaparty de Megastar en el escenario del Parque Europa, con artistas como Nils Van Zandt, Chema Rivas, Kuve y J Kabello. Una noche de música y baile para despedir la Semana Grande bilbaína con energía. ¡Llega temprano para coger buen sitio!

Bilbainadas en el Parque de Doña Casilda

El sábado 23 y domingo 24, a las 12:00 horas, el Parque de Doña Casilda se llena de canciones populares con los grupos Los Chimberos y Bilbao Mapamundi. Estas actuaciones de bilbainadas son perfectas para disfrutar de la música tradicional vasca en un ambiente familiar y festivo.

Espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Etxebarria

La noche del sábado 23 a las 22:30 horas, el cielo de Bilbao se ilumina con el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao. La alavesa Pirotecnia Valecea pondrá el broche final con un espectáculo de exhibición. Busca un buen lugar en el Arenal, el paseo de la ría o cerca del Teatro Arriaga para asistir a este espectáculo pirotécnico.

Teatro de calle en la Plaza de la Convivencia

El sábado 23, a las 12:30 y 21:15 horas, la Plaza de la Convivencia acoge el espectáculo cómico “ImproLocura” de Agro the Clown, con un toque italiano que promete risas para todos los públicos. Una opción ideal para ver teatro al aire libre en un ambiente vibrante.

Desfile de Gigantes y Cabezudos y quema de Marijaia

El domingo 24, no te pierdas la Concentración de Gigantes y Cabezudos que partirá desde la Plaza Circular a las 10:30 horas, para llegar hasta el Arenal a las 13:00 horas. Por la noche, a las 21:00 horas, vive el emotivo cierre de Aste Nagusia con la quema de Marijaia en la ría, acompañada de un espectáculo pirotécnico que marca el fin de las fiestas.