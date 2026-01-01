María Guardiola defiende la Extremadura que "compite sin complejos" y pide una política "de altura"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha pronunciado este miércoles su mensaje institucional de Fin de Año desde Bodegas Romale, en Almendralejo. El escenario ha sido elegido como símbolo del empuje de la economía extremeña, que, según ha defendido, "compite sin complejos" dentro y fuera de España. Durante su intervención, Guardiola ha apelado a la concordia, el diálogo y el respeto a la ciudadanía.

Empleo y confianza

En su balance del año, la presidenta en funciones ha subrayado que Extremadura presenta la menor tasa de paro de su historia y "más personas que nunca trabajando", una realidad que, según ha destacado, "habla de avances y de confianza". A este dato se suma el crecimiento del comercio exterior, con exportaciones que han superado los 3.400 millones de euros en los diez primeros meses del año, lo que "refleja el empuje y la capacidad de nuestras empresas y autónomos". Por ello, ha agradecido expresamente a empresas y autónomos su trabajo diario.

El no al cierre de Almaraz es un sí al empleo" María Guardiola

Protección para las familias

Guardiola también ha puesto el foco en los retos sociales, asegurando que el Gobierno regional debe ser un "escudo" para los hogares. "Sé que llenar la nevera, pagar la luz o afrontar la hipoteca sigue siendo una batalla diaria para muchos hogares", ha admitido, insistiendo en que "la prosperidad no sea sólo una estadística, sino la tranquilidad de llegar a fin de mes". En este sentido, ha defendido el fortalecimiento de los servicios públicos con "una sanidad más ágil y más humana" y una educación que prepare a los jóvenes para el mercado laboral.

La presidenta en funciones también ha reivindicado el papel del medio rural, afirmando con rotundidad que "el campo no es nuestro pasado; al contrario, el campo es empuje y futuro".

El insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos" María Guardiola

Energía y política de altura

En materia energética, Guardiola ha lanzado un mensaje contundente: "Extremadura no se apaga". Ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Almaraz, subrayando que "el no al cierre de Almaraz es un sí al empleo. Un sí al desarrollo". En el plano institucional, ha apelado a la responsabilidad y ha defendido una "política de altura". "El insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos. La concordia, sí. El diálogo sí", ha manifestado.

Junta de Extremadura María Guardiola, en Bodegas Romale, en Almendralejo

En su discurso, también ha habido un momento para la memoria, con un recuerdo para el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de quien ha destacado "su ejemplo de serenidad y diálogo". Por otro lado, ha reafirmado el compromiso de la Junta para impulsar la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, reivindicando la cultura como motor de identidad.

Finalmente, la presidenta ha concluido con un mensaje de esperanza, parafraseando al artista extremeño Robe Iniesta. Ha invitado a los extremeños a reconocer su fuerza colectiva para seguir avanzando "de peldaño en peldaño, de corazón en corazón, pero siempre hacia arriba". "Seamos ambiciosos. Seamos felices. Y sigamos subiendo, juntos, el siguiente escalón. Os deseo un próspero año 2026", ha concluido.