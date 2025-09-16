Caso de la enfermera de Kabiezes: "Tenía un comportamiento extraño. A mi hija mayor le habló de la importancia de los seres de luz en nuestras vidas"

Este martes tiene lugar la segunda sesión del juicio contra una enfermera del área de pediatría del centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, acusada de simular la vacunación de menores. Hasta 33 testigos han comparecido ante la jueza, y todos ellos, como los padres y madres que testificaron ayer, han insistido en que no veían cómo vacunaba a los niños y que sus hijos no tuvieron ninguna reacción tras las inyecciones, "y sí cuando se las suministraban otras enfermeras".

"No veías en ningún momento la vacuna, no veías nada, se deshacía rápido de la jeringuilla, mirabas la basura y estaba como tapado todo", ha señalado uno de los testigos. "No nos daba la vista para ver la vacunación", ha resaltado otro.

De entre los 33 testigos, varios de ellos han señalado comportamientos "extraños" por parte de la enfermera. "Me comentó que le dejase de dar carne, huevos, o sea, cualquier tipo de producto animal a mi hijo. Que le diese tofu, y leche de soja", ha apuntado una madre.

"Tenía dos vacunas fuera del calendario de Osakidetza. Las compramos nosotros en farmacia y las llevamos en un sobrecito. Se las dimos y ella las puso en la repisa de la ventana. Me centré en el bienestar de la cría, si lloraba o no lloraba, y no vi que en ningún momento manipulase nada. Pero lo que sí que me aseguré es que ese sobre, con las vacunas que yo llevé, no se le pusieron", ha destacado otra madre.

"La mesita donde ella prepara los viales estaba a nuestras espaldas en todo momento. Me dijo que sujetase con una mano la cara del menor contra la mía para tenerle tranquilo, y con la otra mano sujetase los brazos, cuando fue a vacunarle. Una posición que no me ha pedido ningún otro enfermero", ha subrayado un padre.

SERES DE LUZ

Otra de las testigos ha enfatizado en que la encausada tuvo un comportamiento "extraño" con su hija mayor. "La decía cosas que no eran coherentes", ha añadido.

"Estábamos en la pospandemia, había que llevar mascarilla y me pasaba todo el día diciendo a mi hija que se la pusiese bien. Nada más entrar a la consulta, la enfermera ya la tenía por debajo de la nariz. Mi hija llevaba gafas de sol y le dijo que eso era un invento de las ópticas, que se las tenía que quitar para mirar al cielo directamente, que así las pupilas se dilataban y tenía que acostumbrarse a esas cosas", ha dicho.

"Y luego, en el momento de suministrarle la vacuna, tenía como una especie de hada, una especie de bola, y yo creo que era para distraerla del pinchazo. Y le dije que mi hija ya era mayor y no le hacía falta. Pues estuvo dándonos una charla a las dos sobre los seres de luz y la importancia que tenían esos seres en nuestra vida", ha añadido.