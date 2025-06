Bruce Springsteen llega este jueves a San Sebastián mientras centenares de fans "fichan" cada día para entrar los primeros al estadio de Anoeta

San Sebastián se prepara por todo lo alto para disfrutar de una cita musical incomparable con Bruce Springsteen que ofrecerá sus dos únicos conciertos del país aquí, en esta ciudad por la que siente un cariño especial. Será su cuarta y quinta actuación, este sábado 21 de junio y el próximo martes 24, y de hecho está previsto que Springsteen aterrice este jueves en Hondarribia para pasar unos días entre nosotros, tras su concierto en Frankfurt.

Los aledaños del estadio de Anoeta en San Sebastián son un ir y venir de centenares de fans que tienen que "fichar" varias veces al día, a las 10,00 horas, a las 15,00 horas y a las 19,00 horas, si quieren ser los primeros en entrar a los conciertos programados por Bruce Springsteen, y no pueden saltarse ninguno turno. Un sistema de "autogestión" que explica muy bien Andrea, que ha venido desde Pamplona. "Estamos aquí porque queremos estar lo más delante posible, si puede ser en primera fila". Explica que la organización les permite un sistema de fichaje. "Te dan un número la primera vez y ese es el orden en que vas a entrar para poder estar en primera fila".

Carlos ha viajado desde Barcelona. Está esperando la cola de las 10,00 horas para "fichar" antes de visitar San Sebastián. "Aquí a sufrir un poco para poder llevarnos el premio el sábado por la noche", explica. Y añade que el plan es disfrutar de la ciudad, "aunque hace calor pero vamos a pasar aquí unos días hasta el sábado".

La ciudad comienza a abarrotarse de gente y no hay plazas hoteleras donde alojarse. Mientras tanto en el estadio de Anoeta se trabaja intensamente en el montaje para que todo esté listo este sábado, 21 de junio, cuando ofrecerá su primer concierto. Quienes han seguido los anteriores conciertos de esta gira europea destacan que "Springsteen está en plena forma", con actuaciones en torno a las tres horas y un listado de canciones que incluyen, cómo no, sus "grandes éxitos".

El azkena rock arranca en vitoria

El Azkena Rock Festival aguarda a 50.000 fieles que desfilarán desde esta noche por el recinto de Mendizabala de Vitoria en su 23 edición. El calor será protagonista en las primeras jornadas de un evento que tiene previsto refrescar a sus asistentes con espacio de riego y se mantiene el cartel “íntegro”, sin contratiempos de última hora.

Es un festival para gente que realmente le gusta la música. El director general de Last Tour, Alfonso de Santiago, está convencido de que el concierto de Bruce Springsteen, programado para este sábado en San Sebastián, no les va a trastocar nada respecto a la afluencia de público. “Hay público para todo”, ha afirmado y recuerda que en otras ocasiones han coincidido con conciertos de Rolling Stones o U2 y no lo han notado.

Los estadounidenses Dinosaur Jr. marcarán el cartel del jueves, que también contará con el punk de los británicos The Damned, la ganadora de un Óscar Melissa Etheridge que cambiará el registro con su particular voz.

El viernes será para los más clásicos, con todo el repertorio de John Fogerty o la inconfundible Lucinda Williams, que vuelve al Azkena dos años después. El exvocalista de Sex Pistols, Johnny Rotten, pondrá la intensidad con Public Image Limited, con permiso de Turbonegro.

El broche lo pondrán el sábado la reconocible banda Manic Street Preachers, la psicodelia de The Flaming Lips y el 30 aniversario de los suecos The Hellacopters.