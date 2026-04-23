Bizkaibus empleará una tecnología pionera en España para la prevención de atropellos

Bizkaibus ha presentado este jueves una nueva unidad interurbana equipada con un sistema avanzado de prevención de atropellos, una tecnología pionera en España para este tipo de trayectos. El dispositivo, instalado en el exterior del autobús, está diseñado para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en entornos de visibilidad reducida, como paradas o pasos de cebra.

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez, y el consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, han dado a conocer esta unidad piloto, que se incorporará de forma progresiva a las nuevas flotas del servicio en futuras licitaciones. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la seguridad activa y pasiva en el transporte público interurbano.

Según ha destacado Pérez, esta innovación representa “un paso adelante” en la mejora de la seguridad vial, especialmente en lo que respecta a la interacción con usuarios vulnerables de la vía pública. La implantación de este sistema se enmarca, además, en la entrada en vigor del Reglamento europeo de Seguridad General (GSR II), que obliga a integrar tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción en los vehículos.

Bizkaibus ya cuenta con sistemas como el control inteligente de velocidad, el frenado automático de emergencia, la detección de ángulo muerto o la monitorización frontal, entre otros. Y aunque el nuevo sistema antiatropellos no es obligatorio, la diputada foral ha subrayado la voluntad del servicio de adelantarse a la normativa y mantener su carácter pionero en materia de seguridad.

actuar sobre el entorno

El dispositivo actúa sobre el entorno inmediato del autobús mediante mecanismos de detección y señalización. Permite identificar situaciones de riesgo en zonas con baja visibilidad y emite alertas visuales y acústicas dirigidas tanto a peatones como a conductores. En función de la velocidad del vehículo, el sistema activa señales luminosas de color naranja o rojo, además de avisos sonoros que alertan de posibles peligros en ángulos muertos.

Pérez ha incidido en que muchos atropellos se producen por problemas de visibilidad derivados del tamaño de los autobuses, lo que genera zonas de difícil control. En este sentido, ha defendido el uso de la tecnología como herramienta clave para avanzar hacia una movilidad más segura, al tiempo que ha apelado a la concienciación ciudadana.