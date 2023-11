Bilbao apuesta por el comercio local

El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido una nueva reunión del Foro de Comercio, un espacio de diálogo y trabajo cuyo objetivo prioritario es fortalecer el sector en la ciudad mediante la puesta en marcha y seguimiento de las acciones contempladas en el Plan Estratégico 2025.

En este encuentro se han dado cita todos sus miembros, desde el propio Ayuntamiento y sus distintas Concejalías, Gobierno vasco,Diputación Foral de Bizkaia, junto con la Cámara de Comercio, Cecobi, el tejido asociativo de los comercios y establecimientos a través de Bilbao Dendak y las diferentes Asociaciones zonales y de los barrios de la Villa, así como los grupos políticos con representación municipal.









En total, cerca de 50 personas que como ha explicado el Alcalde forman parte de este “espacio abierto y participativo creado para aportar soluciones, reflexiones y experiencias. Cada uno desde la parte que le corresponda. Porque el comercio es ciudad, y esta ciudadla hacemos entre todos y todas.”

Acompañado del Concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, Xabier Ochandiano, y de su equipo técnico, han expuesto las acciones llevadas a cabo durante el presente ejercicio incluidas en el Plan Estratégico, estructurado en cuatro grandes ejes de trabajo y 33 líneas de acción con el horizonte temporal puesto en 2025.

Como han adelantado “estamos ya en el ecuador del Plan, pero las actuaciones previstas van bien, algunas culminadas, otras en desarrollo, pero nuestra hoja de ruta avanza y va bien”.

Entre ellas han citado proyectos de amabilización urbana, como la finalización de la primera fase de obras para la transformación integral de la calle Rodríguez Arias y la culminación de la renovación María Díaz de Haro; el programa piloto de apoyo al alquiler de lonjas vacías, jornadas de formación, digitalización, mejora competitiva, o campañas específicas como las rutas y visitas guiadas, de relanzamiento de los comercios centenarios o las de Navidad para convertir la ciudad en un foco de atracción de ocio y consumo en estas fechas tan especiales.

HAY QUE COMPRAR EN EL COMERCIO DE BILBAO





Juan Mari Aburto ha recordado también la relevancia del comercio en Bilbao, un sector que siempre “ha gozado de excelente calidad,” y que es el más importante de la Villa en cuanto a número de actividad y personas empleadas y el que más contribuye a la riqueza de la ciudad en términos de PIB.

En este sentido ha precisado que se está produciendo un cambio de ciclo que afecta al comercio en todas las ciudades, también en Bilbao. “El Plan Estratégico nos va a ayudar a activar soluciones pero la más importante es comprar en nuestras tiendas. Tenemos que consumir y comprar en los establecimientos de Bilbao, en nuestros barrios. Esa es la acción más importante que debemos hacer porque si no compramos, no hay comercios, no hay vida en la Villa”