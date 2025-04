Cómo el big data de Data Value Management transforma empresas desde Vitoria

Conoce Data Value Management, Premio Empresa COPE Vitoria

La empresa vitoriana Data Value Management, especializada en consultoría para la implementación de técnicas de big data, ha sido distinguida con el Premio COPE Vitoria Empresa 2025, un galardón que reconoce su destacada labor en el ámbito de la transformación digital. El premio se entregará el próximo 9 de abril en el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, ARTIUM.

Un reconocimiento al esfuerzo y la innovación

El galardón supone un hito para Data Value Management, una firma que ha sabido posicionarse como referente en el desarrollo de soluciones basadas en datos. "Es algo que nos hace muchísima ilusión. Supone un respaldo y un reconocimiento a todo el esfuerzo y nuestra trayectoria en estos años", afirma su CEO, Borja Balparda, durante una entrevista en COPE Euskadi. Este premio no solo celebra los logros de la empresa, sino que también subraya la importancia del big data como herramienta clave para la competitividad empresarial.

Big data al servicio de las empresas

Data Value Management se dedica a optimizar los procesos empresariales mediante la explotación de datos. Según su CEO, el objetivo es claro: ayudar a las compañías a ser más eficientes. "Desarrollamos aplicaciones y sistemas para la explotación de los datos, lo que permite, por ejemplo, predecir la demanda futura. Esto ayuda a organizar procesos productivos, compras o necesidades de financiación de manera óptima", señala Balparda. Esta capacidad de anticipación, añade, “se puede aplicar a cualquier proceso productivo, reduciendo costes o aumentando ingresos”.

Soluciones para todos los tamaños

Uno de los aspectos más destacados de la empresa es su versatilidad. Aunque el big data podría parecer exclusivo de grandes corporaciones, Balparda asegura que no es así. "Realmente se pueden aplicar a cualquier empresa. Trabajamos desde emprendedores con dos o tres trabajadores hasta grandes multinacionales", explica. Como ejemplo concreto, menciona el caso de una pequeña empresa: “Hemos segmentado sus clientes y creado reglas de asociación para saber qué productos se compran juntos, mejorando su proceso de venta y evitando excesos de stock”.

Primeros pasos y retos en la gestión de datos

Para las empresas interesadas en dar el salto al big data , Balparda recomienda empezar con un análisis claro. "El primer paso es fijar un objetivo. Hay que identificar los puntos de mejora, ya sea incrementar ventas o reducir el consumo energético, y luego analizar qué tecnologías se pueden usar", aconseja. Sin embargo, también advierte sobre un error común: “A veces se piensa que la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, pero hay que definir bien el proceso”. Además, destaca la importancia de la calidad de los datos como base de cualquier proyecto exitoso.

Compromiso con la seguridad y la ética

La gestión de datos plantea desafíos en materia de privacidad y seguridad, un aspecto que Data Value Management aborda con seriedad. “Normalmente desarrollamos soluciones on premise , en los servidores de los clientes, para no añadir riesgos extra”, afirma Balparda. Mirando al futuro, el CEO subraya que la ética y la regulación serán claves: “La calidad y cantidad de datos, junto con un marco ético, marcarán las tendencias del big data en los próximos años”, pronostica.