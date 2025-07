Cómo conectar tu móvil al Starlink de Elon Musk sin la necesidad de antenas: disponible para Android e iOS

Starlink Direct‑to‑Cell es una red de satélites de la compañía SpaceX que permite a los teléfonos móviles (desde el martes 15 de julio) conectarse directamente al espacio vía satélite cuando no hay señal terrestre disponible. Por ahora este servicio se encuentra en su fase inicial, permitiendo enviar y recibir mensajes de texto y compartir la ubicación en zonas sin cobertura de red.

Posteriormente, y conforme se vaya desarrollando el servicio, la compañía irá introduciendo más prestaciones (desde llamadas hasta datos móviles). Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a él, ya que no todos los modelos de smartphones son capaces de recibir la conexión directa del satélite de Starlink.

Alamy Stock Photo Antena parabólica de Starlink para conectar un móvil a internet

Entre los móviles de Apple, tan solo podrán hacerlo el iPhone 14, 15 y 16. En el caso de Android hay una mayor variedad. Van desde el Google Píxel 9 en adelante, el Samsung Galaxy A14 (y posteriores), Galaxy S21 (hasta S25), Galaxy Z Flip 3 (hasta Z Flip 6), además del Galaxy Fold3 (en adelante). También hay varios modelos de Motorola que se incluyen en la lista: Razr y Razr Plus (2024), Moto Edge, Moto G Power5G (2024).

¿Cómo funciona y qué necesitas para activarlo?

La antena funciona buscando automáticamente los satélites de Starlink en órbita baja y se conecta a ellos para recibir internet satelital. Es decir, la conexión es automática: cuando no haya cobertura terrestre, el teléfono se conectará al satélite sin que el usuario tenga que efectuar ninguna acción. Es interesante, especialmente, para zonas con poca cobertura y zonas que no disponen de fibra móvil. Sin embargo, para activarlo no hace falta hacer ninguna acción específica.

Desde hoy, martes 15 de julio, la tecnología ya está desplegada por parte de Starlink y funciona sin antenas ni router (aunque solo con móviles compatibles). No obstante, en España el servicio todavía no está disponible. La explicación es muy sencilla: falta que Starlink firme un acuerdo con una operadora móvil española, ya que sin ese acuerdo no puede activarlo.

Más concretamente, se está hablando de que puede llegar a nuestro país entre finales de 2025 y principios de 2026, dependiendo de los acuerdos de SpaceX. Una vez se de ese paso adelante, se espera que esté disponible en los próximos meses, como ya ha pasado en Estados Unidos (gracias a los acuerdos con T-Mobile), en Canadá, Australia o Japón.

Alamy Stock Photo Elon Musk, dueño de Tesla y X

COSTE DE ESTE SERVICIO E IMPACTO EN NUESTROS MÓVILES

En cuanto al precio, según parece el servicio va a funcionar como un complemento que se incluirá dentro de los planes móviles que existen en nuestro país, por lo que no va a haber que hacer una compra y un desembolso extra. Además, no cuenta con una aplicación propia, por lo que todo apunta a que Elon Musk no va a cobrar a los clientes que quieran utilizar el Starlink.

En cuanto al posible impacto que puede generar en el consumo de la batería del smartphone, el requerir más energía para comunicarse con los satélites, puede reducir la autonomía, especialmente si se usa con frecuencia. Además, en lo que respecta al uso de datos móviles, hay que dejar claro que por ahora, al solo utilizar mensajes de texto y ubicación, no consume datos móviles, pero tampoco ofrece acceso a internet, vídeo o llamadas.