Elías Israel pide por activa y por pasiva que el Real Madrid haga este fichaje en verano: "Lo necesita como el comer"

El debate sobre el centro del campo del Real Madrid sigue siendo uno de los grandes focos de análisis en los programas deportivos nacionales. En El Partidazo de COPE, el periodista Elías Israel ha lanzado una advertencia contundente: si el club blanco no ficha un centrocampista organizador este verano, Xabi Alonso se verá limitado no solo en su estilo de juego, sino en su capacidad real de construir un once competitivo.

Un fichaje clave para no hipotecar el estilo

Durante el análisis del papel de Dani Ceballos y la situación actual de la medular del equipo, Elías Israel ha sido tajante: “El Madrid necesita un ‘5’ como el comer. Como el comer”. Para el tertuliano, el conjunto blanco se enfrenta a una situación crítica tras la retirada de Toni Kroos y la más que probable salida de Luka Modric, que se marchará al Milan, “no a Arabia Saudí ni a la MLS, sino a competir en la Serie A y en un equipo histórico”, en palabras del propio Israel.

La necesidad de un jugador creativo y con capacidad para dirigir el juego se hace aún más evidente con la configuración actual de la plantilla. “La pregunta ya no es a qué quiere jugar Xabi Alonso, es a qué puede jugar, sabiendo que hay dos delanteros que no trabajan”, afirmó Israel, en alusión a un sistema ofensivo desequilibrado si no se refuerza el centro del campo.

Ceballos, una promesa estancada

Uno de los puntos calientes del debate fue la figura de Dani Ceballos, que vuelve a aparecer cada verano como una incógnita. “Lo decíamos ayer. Le ha costado con todos los entrenadores. Es la canción de cada verano”, comentó el periodista Luis Munilla, en una reflexión que evidencia la eterna sensación de potencial desaprovechado en el utrerano.

Alamy Stock Photo Daniel Carvajal y Dani Ceballos del Real Madrid hablan tras el pitido final del partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Metlife Stadium, Nueva Jersey.

Israel añadió que el problema con Ceballos no está solo en el terreno de juego: “Los indicios no invitan al optimismo. Uno es por la rumorología de lo que pasa fuera del campo, otro, porque cuando llega un entrenador nuevo, calibra, y no ha cogido”. La situación contractual del jugador tampoco ayuda: “Cobra mucho, cantidad que no le van a dar fuera, y ofrecen poco por ficharlo. Es muy difícil que salga del Madrid hasta que no cumpla el contrato”.

Mientras tanto, el club ha buscado soluciones dentro de su propia plantilla. Jude Bellingham y Arda Güler han sido probados como posibles organizadores, pero Israel lo ve como un error: “Es impostar a jugadores que no son su naturaleza”. Aunque Fernando Evangelio trató de matizar que “Bellingham lo puede ser y a Güler lo están intentando transformar”, el consenso general fue claro: no es suficiente.

Alamy Stock Photo Arda Guler y Jude Bellingham del Real Madrid se enfrentan con Serhou Guirassy del Borussia Dortmund durante el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Metlife Stadium, Nueva Jersey.

En este contexto, Elías Israel insistió: “Yo creo que es lo que más ilusionaría a la afición. Y no digo que lo que haya fichado no ilusione, porque House ilusiona mucho, pero todo lo demás… el Madrid necesita un '5', claramente”. La exigencia no es menor, porque en una temporada con calendario apretado y alta competencia, no tener un centrocampista creativo nato puede limitar seriamente al equipo.