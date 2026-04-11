Aranzadi te prepara para el eclipse total de Sol que oscurecerá el país en 2026

El departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha organizado un ciclo de charlas monográficas sobre el eclipse total de sol que se podrá observar desde nuestro territorio el próximo 12 de agosto de 2026. El objetivo principal de estos encuentros es preparar a la ciudadanía para el gran evento y ofrecer los consejos necesarios para una observación óptima y segura del fenómeno.

Las charlas, de una hora de duración y dirigidas a todos los públicos, serán impartidas por miembros del departamento de astronomía de Aranzadi. Durante las ponencias, estos expertos abordarán temas como las fases de un eclipse solar total, las perlas de Bailey, el anillo de diamante, las sombras volantes o las diversas reacciones de la fauna ante estos eventos astronómicos.

Qué es un eclipse total de Sol

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando un cono de sombra sobre la superficie terrestre. En los lugares abarcados por esa sombra, el Sol queda completamente oculto por la Luna, permitiendo que se observe este espectacular fenómeno en su totalidad.

Debido al movimiento de la Luna en su órbita y a la rotación de la Tierra, esta sombra atraviesa el planeta a gran velocidad. Se crea así una banda de totalidad de miles de kilómetros de longitud, pero con una anchura que no supera los doscientos sesenta kilómetros. Solo desde el interior de esta franja es posible observar el eclipse en su máxima expresión.

Eclipse solar

La importancia de estar dentro de la banda

Dentro de la banda, la duración del eclipse total es máxima en la línea central y se reduce hacia los bordes. Fuera de ella, el eclipse se ve solo como parcial. Los expertos advierten de que no hay comparación, ya que "un eclipse parcial, incluso del 99% de ocultación, resulta de mucho menos interés que el eclipse total". Con solo un 1% de Sol visible, la luz que emite impide que se produzca el oscurecimiento dramático y que se aprecien detalles únicos como la cromosfera y la corona solar.

Por este motivo, los astrónomos de Aranzadi insisten en la importancia de presenciar el evento desde un lugar adecuado. Por ello, "se recomienda vivamente acudir a contemplarlo en las zonas donde sí será total".

Dónde se podrá ver el eclipse de 2026

El eclipse del 12 de agosto de 2026 se verá como parcial en Canadá, parte de Estados Unidos, el Ártico, y zonas de Europa y el noroeste de África. Sin embargo, la banda de totalidad comenzará en el Ártico, pasará por Groenlandia, la costa oeste de Islandia, el Océano Atlántico y finalizará en el norte de la Península Ibérica y las Islas Baleares.

En la Península Ibérica, el eclipse total se observará poco antes de la puesta de Sol, con el astro a baja altura sobre el horizonte oeste. Esta circunstancia aumenta el riesgo de que haya obstáculos para la observación, como nubes, brumas o el propio relieve del terreno, por lo que una buena planificación es clave.

Las conferencias se realizarán en la sede de Aranzadi en Donostia a las 19:00 horas. Las fechas son el 16 de abril y el 11 de junio en castellano, y el 14 de mayo y el 16 de julio en euskera.