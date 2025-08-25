Apuñalan en Sestao a un hombre que quiso evitar el robo de las zapatillas de su amigo

Apuñalan en Sestao a un hombre que intentaba evitar que le robaran las zapatillas a su amigo

Dos personas han sido detenidas en Sestao tras asestar tres puñaladas a un hombre que intentó evitar que los arrestados le robaran las zapatillas a su amigo, al que propinaron varias patadas. Los sospechosos se atrincheraron posteriormente en un piso que abandonaron, sin prestar resistencia, tras una negociación con la Ertzaintza.

Los hechos ocurrieron a las 21.45 horas de este pasado sábado en el municipio vizcaíno. A esa hora, la Ertzaintza tuvo conocimiento de unos hechos que podían ser constitutivos de los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones con arma blanca.

El suceso se inició en la calle Chavarri, cuando dos individuos que estaban sentados en las sillas de la terraza de un bar se levantaron y se acercaron a un ciudadano al que comenzaron, sin mediar palabra, a propinar patadas mientras le sustraían las zapatillas que llevaba puestas.

El amigo de la víctima salió en su defensa y uno de los agresores le asestó tres puñaladas con un arma blanca, por lo que fue trasladado al hospital con heridas sangrantes, dos en el bíceps femoral y otra en un glúteo. Los dos agresores huyeron del lugar y se refugiaron, a escasos metros, en un piso de la misma calle Chavarri.

ATRINCHERADOS

Agentes de la Policía vasca personados en el lugar socorrieron a los implicados. La víctima de las cuchilladas fue evacuada en ambulancia a Urgencias del hospital de Cruces, sin que su vida corriera peligro, mientras que el otro agredido acompañó a las patrullas para identificar a los autores de la agresión.

Los ertzainas acudieron al piso y sellaron las dos entradas al domicilio para imposibilitar la entrada y salida del lugar. Tras la negativa por parte de los sospechosos a salir de la vivienda, se dio aviso a una Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI), que tras una negociación con los dos atrincherados consiguió que estos abandonaran el piso sin presentar resistencia.

Los dos fueron detenidos acusados de sendos delitos de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones por arma blanca. Asimismo, los ertzainas recuperaron el cuchillo supuestamente utilizado en la agresión y las zapatillas sustraídas.

Los detenidos, dos hombres de 59 y 31 años de edad, fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias.