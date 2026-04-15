Ábside Media crece con fuerza en Euskadi e impulsa la audiencia de COPE y Cadena 100

Los resultados de la primera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2026 han sido altamente satisfactorios para Ábside Media en el País Vasco. La cadena COPE en Euskadi se consolida como un referente informativo en la comunidad autónoma al registrar un incremento del 27% en su audiencia respecto a la oleada anterior, sumando 19.000 nuevos seguidores. Con un total de 89.000 oyentes diarios de lunes a viernes, la emisora logra el mayor aumento porcentual entre las radios generalistas en castellano en la región.

Las emisoras musicales, en auge

En el ámbito de las radios musicales del grupo, Cadena 100 Euskadi también celebra un notable crecimiento. Su programa matinal, '¡Buenos días, Javi y Mar!', presentado por Javi Nieves y Mar Amate, se posiciona como el más escuchado en los tres territorios con 53.000 oyentes diarios. Gracias a este impulso, la emisora se sitúa como la segunda radio musical más escuchada en la comunidad, con cerca de 100.000 oyentes, y se convierte en la que más sube respecto a la anterior ola del EGM.

Por su parte, Rock FM, la segunda emisora musical de Ábside Media, se acerca a los 40.000 oyentes diarios. La emisora de rock consolida su base de fieles, siendo la provincia de Bizkaia el territorio donde reúne a un mayor número de seguidores.