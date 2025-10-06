El motivo por el que un Ayuntamiento tendrá que pagar 6.000 euros más a tres trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Avilés tendrá que pagar cerca de 6.000 euros a tres trabajadores municipales. Dos de ellos atienden a una práctica recurrente del consistorio con empleados recientemente jubilados, ya que son múltiples los procesos anteriores que han acabado con esa misma sentencia. El Ayuntamiento interpreta por ley que no debería abonar la paga que estipula el convenio por la jubilación del trabajador. Y no la abona. Y si los trabajadores denuncian, los casos les vienen dando la razón, amparadas las decisiones judiciales en una sentencia del TSJA. Son casos habituales en los que el Ayuntamiento va a juicio sabedor de que tiene las de perder. En el caso de la tercera sentencia que corresponde a estos últimos días, ahí sí es un caso novedoso. Porque se trata de un conflicto con los días de asuntos propios de una trabajadora que estaba disfrutando de una baja de maternidad. En esos tres casos, el sindicato USIPA ha conseguido que los trabajadores perciban las cantidades que les corresponden, como explica en COPE Avilés Iván Iglesias, portavoz del sindicato en el Ayuntamiento de Avilés.

"SIENTES QUE TE DAN UNA PATADA"

En el caso de los trabajadores jubilados, en el artículo 48 del convenio queda estipulado que llegado el momento de la jubilación, a los trabajadores se les da una paga de "premio" de una mensualidad. Y el Ayuntamiento no lo hace, por una interpretación de la ley, por lo que algunos trabajadores denuncian. Como estos dos de las últimas semanas, un conserje y una administrativa a los que ahora el consistorio tendrá que abonar entre los dos una cantidad cercana a los 5.000 euros. Iván Iglesias, portavoz de USIPA, no entiende que el consistorio siga recurriendo, con los gastos que eso conlleva para las arcas municipales: "El Ayuntamiento siempre nos obliga a ir a juicio con estas sentencias que saben que siempre las ganan los laborales. Esto es tirar de las arcas municipales. Son trabajadores que superan en algunos casos los 30 años de trabajo para el Ayuntamiento". Porque más allá del impacto económico, también deja un regusto amargo para finalizar una relación de más de media vida en algunos casos: "Acabar con un mal sabor de boca después de tantísimos años de sacrificio y trabajo por la ciudadanía no tiene sentido. Sientes que te dan una patada y que no te aprecian de ninguna manera. No tiene sentido. El dinero de los recursos sale de las arcas públicas".

CONFLICTO CON LOS DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS

El tercer caso de esta tanda de recursos favorables a los trabajadores es novedoso. Se trata de una trabajadora municipal que fue madre y que primero consumió el período de baja por maternidad. Luego pretendía ubicar siete días entre asuntos propios y compensatorios y luego la baja por lactancia. Una técnico municipal no le dejó ubicar los días de permiso entre ambas bajas y los acabó perdiendo, ya que al año siguiente no puede disfrutarlos por convenio. La justicia también ha dado la razón a la trabajadora: "La jueza declara que se pueden intercalar. El fallo pone de relieve que el criterio municipal no contempla el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral y familiar, protegido por la legislación laboral y por jurisprudencia constitucional". Iglesias espera la devolución municipal: "Cabe recurso y el Ayuntamiento, por lo que sé, va a recurrir, aunque saben que no va a llegar a ningún lado".