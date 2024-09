Pedro Almodóvar, Premio Donostia: "Llevo 24 horas con muchas emociones, al borde de las lágrimas".

El director manchego Pedro Almodóvar es el gran protagonista de este jueves en el Festival de Cine de San Sebastián donde va a recibir el Premio Donostia de manos de la actriz Tilda Swinton en una gala que se va a celebrar en el Kursaal y en la que ha confirmado su presencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tilda Swinton es junto a Julianne Moore una de las dos protagonistas de su última película “La habitación de al lado”, rodada en inglés y que recientemente ha ganado el León de Oro en Venecia.

Pedro Almodóvar ha asegurado que lleva 24 horas en San Sebastián y que en este tiempo ha tenido un "tumulto" de emociones, al borde de las lágrimas, si bien luego ha reconocido que en algún momento no ha podido "reprimirlas". Además ha recordado que guarda "emociones muy profundas", desde que vino a San Sebastián por primera vez, en 1980, a presentar "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón".

El director manchego subraya que desde sus inicios nunca pensó en su talento sino en su vocación por hacer cine. "Si no consigo hacer cine seré la persona más desgraciada del Universo" ha recordado Almodóvar y ha añadido que "no estaba en el lugar adecuado, no tenía ni un duro ni amigos pero mi vocación era muy clara". Sobre su trayectoria de 23 películas Almodóvar señala que "unas son mejores que otras pero todas ellas son mías".

"La habitación de al lado"

Basada en la novela de Sigrid Nunez, "La habitación de al lado" retrata los últimos días de una corresponsal de guerra que padece cáncer terminal y que reconectará con una antigua amiga, escritora de éxito, mientras va recorriendo la historia de su vida. "Una historia dura que sabe incorporar el humor en ciertos momentos", según nos han explicado algunos espectadores a la salida del pase en el Teatro Victoria Eugenia. En general ha gustado a quienes hemos preguntado, fans confesos de Almodóvar y también "ha emocionado" a una espectadora que, hace poco tiempo, había vivido "una situación similar".

"Hard truths" en la sección oficial

En la Sección Oficial este jueves compite la película "Hard Truths" del cineasta británico Mike Leigh, que retrata el día a día de una familia de clase trabajadora en el Londres actual. La protagonista es Pansy, una mujer cansada de todo, con un hijo que vive en su mundo y un marido que hace tiempo no sabe cómo tratarla. Leigh ha explicado que ha elegido estos personajes porque "sus problemas son universales", reflejo de la sociedad actual.

Se trata, según el director británico, de una película, "como la vida, muy triste, pero también muy divertida". La protagonista, Marianne Jean- Baptiste, ha señalado sobre su personaje que "todos tenemos una Pansy en nuestra vida" y se ha mostrado muy contenta de "haber hincado el diente" a este proyecto.