Pintan las señales de tráfico en un pueblo de Gipuzkoa y los vecinos piden explicaciones por lo que se lee en el asfalto

Según la nota de servicio de 2007 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al menos una vez al año cada ayuntamiento debe acometer la repintura de toda la red de señalización de carreteras. Una obra que suele provocar retrasos y atascos de varios vehículos, especialmente en las principales capitales y ciudades más pobladas, por lo que a los usuarios no les será ajeno el tener que cambiar el camino que suelen recorrer cada día al trabajo, a ver a un conocido o a recoger a los niños del colegio.

Canva Señales tráfico carretera

Casi se podría decir que en los pueblos pequeños suele pasar más desapercibido, en tanto que el tráfico nocturno (horario en el que suelen acometerse estas obras) es mucho más bajo que en el centro de Madrid o Valencia. Al menos es lo que pensarían en Hernani, una villa perteneciente a la provincia vasca de Gipuzkoa, donde algo tan simple como repintar las señales de tráfico que aparecen en el asfalto ha provocado todo un debate y un revuelo en redes sociales.

Las señales de tráfico de Hernani

Como explican en El Diario Vasco, las tareas de repintado y en el asfalto se realizaron el pasado mes de agosto en cuatro zonas de Hernani y culminaron al comienzo del mes de septiembre: desde Zikuñaga a Antziola y Elkano, pasando por Karobieta. No obstante, y aunque a primera vista los vecinos del pueblo no se mostraban disgustados con el resultado, se percataron de un detalle en el asfalto que les llamó la atención y que ha avivado el debate.

Señalización de taxi en una ciudad española

Como recoge el mismo medio de una conversación a través de un post de Facebook, una de las personas que viven en la villa se dio cuenta de que las letras pintadas en la carretera podían estar al revés: “¿Creéis que está bien escrito o es al revés? Quiero decir, la B arriba y la S abajo. Están pintado todas las zonas nuevas así también”, escribía. Y es que en las fotos puede verse como las palabras “bus” o “taxi” se leen de abajo a arriba, en lugar a de arriba a abajo, dando la sensación de que es “sub” y “aixat”. Muchos han sido los vecinos que han debatido sobre si la escritura es correcta o incorrecta.

En cualquier caso, el Ministerio del Interior especifica en su catálogo de Marcas Viales de 2022 que la forma correcta de escribirlo es horizontal, y no vertical como en Hernani. Las opciones serían: 4 metros vertical por 1.70 horizontal en las autopistas, autovías, carreteras multicarril y carreteras convencionales y de 1.60 metros vertical por 1.70 metros horizontales en travesías y vías urbana.

El diario vasco Señalización taxi Hernani

La nueva señal verde de la DGT

Y es que los usuarios de las carreteras españolas siempre están pendiente de los nuevos ajustes y obras cada año porque, cada 12 meses, Tráfico sorprende con nuevas señalizaciones. Una de las circulares más famosas son las de los límites de velocidad, con el número de la velocidad en kilómetros en el centro y un círculo rojo alrededor. No obstante, este año han podido verse versiones alternativas de esta con el círculo exterior de color verde en lugar de rojo. ¿Qué significa este cambio? Pues, simplemente, la señalización pasa de ser una prohibición a una recomendación, no siendo obligatorio no exceder el número del límite de velocidad, sino sólo aconsejable, aunque con precaución. Eso sí, puede haber casos en los que ambos tipos de señal convivan, prevaleciendo la roja.