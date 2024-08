La DGT instala una nueva señal verde en las carreteras: esto es lo que significa y la diferencia con la roja

Cada año el número de fallecidos por accidentes de tráfico en España rondan los 500 a fecha de junio de 2024, según los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Concretamente, junio ha sido el mes de los últimos 12 en el que más víctimas ha habido en la carreteras. Por eso, el organismo implementa cada tiempo nuevas medidas para prevenir los siniestros en las carreteras, desde nuevas señalizaciones hasta multas por maniobras que antes no conllevaban sanción.

Así, no es difícil encontrar nuevas señales que antes no reconocíamos. Este mismo año los usuarios de la carretera han podido ver, por ejemplo, una nueva señal naranja que avisa de la existencia de un tramo de riesgo de accidente y en el que es posible que haya instalado un radar móvil de la Guardia Civil. Otra, también, ha sido instalada en este 2024, cerca de los centros escolares y su diseño es un curioso beso entre un padre que está dejando a su hija en el colegio y la pequeña, que le mira desde el otro lado de la ventanilla del asiento del piloto.









La nueva señal verde: qué significa



Puede que no muchos lo recuerden, pero hace unos 60 años en España las formas de las señales en las carreteras eran mucho más irregulares y diferentes. Fue a partir de la Convención de Viena de 1968 que la Unión Europea unificó los criterios en los diseños de las señalizaciones de los países miembros para evitar confusiones. Así, se dividen en sólo tres grupos: las circulares (que indican prohibición), las tiruangulares (que indican peligros) y las cuadradas (que aportan información u orientación).

Una de las circulares más famosas son las de los límites de velocidad, con el número de la velocidad en kilómetros en el centro y un círculo rojo alrededor. No obstante, este año han podido verse versiones alternativas de esta con el círculo exterior de color verde en lugar de rojo. ¿Qué significa este cambio? Pues, simplemente, la señalización pasa de ser una prohibición a una recomendación, no siendo obligatorio no exceder el número del límite de velocidad, sino sólo aconsejable, aunque con precaución. Eso sí, puede haber casos en los que ambos tipos de señal convivan, prevaleciendo la roja.









Otras nuevas señales de este 2024



Pero, como mencionábamos antes, no es la única señal de tráfico que se ha estrenado este 2024 en España. Este año los conductores se han percatado de un rótulo en el que puede leerse "beso y adiós", que sigue un poco la dinámica que hay en las estaciones de tren y los aeropuertos. Una señal que ahora permitirá a los padres detenerse momentáneamente frente al centro escolar para poder despedirse de los pequeños y lo harán, eso sí, sin que se vea afectada la circulación de las vías principales.

Esta nueva señal permite el estacionamiento para "subida y bajada de escolares" de 08:45 a 09:00 horas de la mañana, y de 14:00 a 14:15 horas de la tarde, correspondiente así al horario escolar y que está en vigor los días de colegio. Una zona delimitada por una serie de hexágonos de diferentes colores pintados sobre la calzada, que sirve así para marcar el lugar en el que los padres pueden detenerse momentáneamente para despedirse de sus hijos.









Además, este 2024 ha hecho acto de presencia una nueva señal de color naranja y forma rectangular en la que pueden verse varios tipos vehículos con una indicación de distancia y lo que parece un logo de un radar. No obstante, a pesar de lo que muchos pueden pensar de primeras, no se trata de una señal que avise de la presencia de un radar. Lo cierto es que se trata de una advertencia de que estamos entrando en un tramo de alta siniestralidad y en el que se existe alto riesgo de accidente.

Estas señales las instaló en el 2016 la DGT tras los resultados de un estudio sobre en qué tramos de carreteras secundarias de España había un mayor riesgo de accidente desde 2010 hasta 2014. Eso sí, aunque la señal no indica la presencia de un radar, sí que implica que, al ser un espacio peligroso para la conducción, es posible que agentes de la Guardia Civil hayan instalado controles móviles para registrar la velocidad de los vehículos.