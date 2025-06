Va en familia a una playa de Tenerife y lo que escucha mientras se baña le deja sin margen de maniobra: "Tengo un problema"

En el 900.50.60.06, nuestros queridos 'Fósforos' responden al tema del día que les planteamos. Y que, cada 'Herrera en COPE', varía.

Con la llegada del buen tiempo queremos descubrir aquellos looks extravagantes que han visto en la playa. Y también anécdotas curiosas que hayan vivido.

Carlos es el primer oyente que responde. Este 'Fósforo' explica que él de pequeño vio algo en la playa y que le ha marcado mucho. Vio a un señor que "estaba untado de aceite. Llevaba un moreno brillante". No fue tanto el estilismo en sí. Es más el modo en el que brillaba su piel por tener tanto aceite.

Inmediatamente después, charlamos con Jorge. Su tío lleva un estilismo particular a la playa. Va siempre con calcetines de tipo ejecutivo. Y la sombrilla que se compra "es de terraza. Las grandes. Lleva un carrito con ruedas anchas". Su tío, además, nunca se baña. Dice que "como hay muchas corrientes de aire, que no vaya a pasar frío".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Al 900.50.60.06 también ha llamado María del Mar. Esta 'Fósfora' relata que siempre se compra todos los modelos perfectos para la playa. Pero siempre acaba con lo cómodo. Con el sombrero torcido y la camiseta rota. Prosigue su discurso indicando que "lo cómodo es un vestido con un pareo. Pero entre el calor y que tiras de lo primero que pillas, pues al final ni lo usas".

"cuando me acerco a mi mujer, se dan cuenta..."

Hablamos también con Adriano. Él tiene un problema y es que hace ciclismo y "cuando llegan los primeros días de playa.... voy con familia y, cuando me meto en el agua, mi mujer oye un corrillo de mujeres que me critican porque tengo marcas de la camiseta. Cuando me acerco a mi mujer, se dan cuenta de que habían oído todos los comentarios". Más allá de eso, dice que no tiene ningún complejo. Disfruta del baño en una playa de Tenerife. Por tanto, lo que escucha son esos comentarios. Pero no le da mayor importancia.

Playa en Tenerife

¿Y qué nos cuenta Jesús? Este oyente afirma que es de Castilla-La Mancha. Un verano se fue con su familia a Santander. Se metieron en una playa nudista. Y "fue un momento un poco complicado".

Por último, recogemos el testimonio de Antonio. El 'Fósforo' asegura que siempre ha tenido la manía de ir con camisetas antiguas. Su mujer no lo soporta. No le deja ir a la playa así. Pero él, a veces, no le hace mucho caso. Y el cabreo está asegurado.