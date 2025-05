¿No has podido inscribirte para correr la Behobia-San Sebastián? Estas son las opciones para conseguir un dorsal

Publicado el 07 may 2025, 18:15

El 30 de marzo de 1919, a las 10.15 horas de la mañana, se disputó por primera vez la Behobia-San Sebastián. Por aquel entonces, tan solo se inscribieron 36 personas, de las cuales 22 llegaron a participar y 14 terminaron llegando a la meta. En aquella ocasión el gran triunfador fue Juan Muguerza, corredor de Elgoibar.

Esta carrera popular, ya centenaria, nació de la iniciativa del CD Fortuna, en la que los atletas completarían un recorrido entre la localidad guipuzcoana de Behobia y la capital de la provincia, San Sebastián, con la meta localizada en el lujoso Hotel María Cristina. Los corredores tendrían que recorrer los 20 kilómetros que separaban la salida de la meta calzando alpargatas. Gracias a esa ocurrencia ahora disfrutamos cada año de una gran fiesta a la que se unen corredores de todos puntos de España y Europa.

Más de 300.000 peticiones...

La expectación por conseguir un dorsal para correr la Behobia ha sido máxima. Este mediodía, a las 12.00 hora, salían al público en general los últimos 13.000 dorsales disponibles para participar en la 60ª edición de la carrera. En apenas tres horas se han agotado todas las plazas. Hace apenas unas semanas salieron a la venta las inscripciones para los corredores habituales - aquellos que hubiesen disputado la prueba en tres ocasiones en los últimos cinco años - con un precio de 50 euros, cinco menos del precio del público general, que es de 55 euros.

El próximo 9 de noviembre se darán cita 27.000 atletas. Este año se ha batido el récord de inscripciones para los corredores habituales, donde se han apuntado 14.004 personas, 4.437 deportistas más que en la edición anterior.

BEHOBIA SAN SEBASTIAN RECORRIDO AVITUALLAMIENTOS

¿Es posible conseguir un dorsal?

En torno a las 15.00 horas de este miércoles más de 300.000 personas aguardaban la cola virtual en busca de un dorsal para correr los 20 kilómetros que separan ambas localidades guipuzcoanas. No obstante, todavía hay opciones de poder hacerse con un dorsal para correr la clásica y centenaria carrera.

Cada persona ha dispuesto de 20 minutos para completar la inscripción. La organización ha subrayado que "la inscripción no será definitiva hasta no realizar el pago en la forma escogida". Al haberse terminado los 13.000 dorsales que hoy estaban disponibles al público general, se ha abierto una lista de espera para que, en caso de que quede alguna plaza vacante y no más tarde del 20 de septiembre, se le pueda asignar a otra persona.

Incluso una vez cerrado definitivamente el proceso de inscripción habría opción de conseguir un dorsal porque por un coste de 5 euros por gastos de gestión, entre el 1 de septiembre y el 8 de noviembre, será posible hacer un cambio de titularidad del dorsal. Por lo que si algún familiar, amigo o conocido ha sido agraciado y por lesión, motivos personales, familiares o de otra índole no puede acudir a la carrera habrá opción de 'ceder' el dorsal.