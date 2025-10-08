Los veterinarios de Lugo le entregan a la Guardia Civil seis lectores de microchips para identificar animales

Esta entrega de material se enmarca en el protocolo de colaboración entre la Guardia Civil y el Colegio de Veterinarios de Lugo

El Colegio de Veterinarios de Lugo le ha hecho entrega a la Comandancia de la Guardia Civil de material específico para el control e identificación de animales, en concreto de seis lectores de microchips, cuya finalidad “es la de fomentar la tenencia responsable y la de facilitar su recuperación en caso de pérdida o extravío”.

Mediante un comunicado, la Guardia Civil ha precisado que el Colegio de Veterinarios de Lugo y la Comandancia en esta provincia han establecido un protocolo de colaboración "destinado a reforzar las acciones conjuntas en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y salud pública”.

Ese acuerdo, firmado el pasado año por ambas partes, establece ”un marco de cooperación mutua que tiene como objetivo mejorar la efectividad en la vigilancia y protección del medio ambiente”.

El protocolo estará en vigor durante un periodo inicial de cuatro años en materias como “la colaboración operativa, el intercambio de información o la formación conjunta”, tres aspectos en los que “ambas partes se han comprometido a trabajar intensamente”.