COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Los veterinarios de Lugo le entregan a la Guardia Civil seis lectores de microchips para identificar animales

El Colegio de Veterinarios y la Comandancia de Lugo han establecido un protocolo de colaboración "destinado a reforzar las acciones conjuntas en materia de bienestar animal"

Entrega lectores de microchips
00:00
Descargar
Ramudo

Esta entrega de material se enmarca en el protocolo de colaboración entre la Guardia Civil y el Colegio de Veterinarios de Lugo

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

1 min lectura

El Colegio de Veterinarios de Lugo le ha hecho entrega a la Comandancia de la Guardia Civil de material específico para el control e identificación de animales, en concreto de seis lectores de microchips, cuya finalidad “es la de fomentar la tenencia responsable y la de facilitar su recuperación en caso de pérdida o extravío”.

Mediante un comunicado, la Guardia Civil ha precisado que el Colegio de Veterinarios de Lugo y la Comandancia en esta provincia han establecido un protocolo de colaboración "destinado a reforzar las acciones conjuntas en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y salud pública”.

Un cachorro en la consulta del veterinario para que le implanten el microchip

Freepik

Un cachorro en la consulta del veterinario para que le implanten el microchip

"un marco de cooperación mutua"

Ese acuerdo, firmado el pasado año por ambas partes, establece ”un marco de cooperación mutua que tiene como objetivo mejorar la efectividad en la vigilancia y protección del medio ambiente”.

El protocolo estará en vigor durante un periodo inicial de cuatro años en materias como “la colaboración operativa, el intercambio de información o la formación conjunta”, tres aspectos en los que “ambas partes se han comprometido a trabajar intensamente”. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 08 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking