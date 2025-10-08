Las ayudas impagadas a los damnificados por los terremotos de Lorca enfrentan al Gobierno regional y al PSOE

El PSOE y el Gobierno regional han vuelto a chocar por las ayudas impagadas a los damnificados por los terremotos de Lorca del año 2011. Los socialistas aseguran que están pendientes de abono 26 expedientes que suman 230.000 euros de ayudas reconocidas para la reconstrucción, la reparación o el alquiler por necesidades de realojo.

Es lo que ha denunciado la diputada regional del PSOE Marisol Sánchez, que ha presentado en la Asamblea Regional, varias preguntas para respuesta oral y escrita dirigidas al consejero de Fomento, en las que pide una relación de los expedientes impagados y en las que reclama una fecha concreta para hacer efectivo el ingreso del dinero a los damnificados.

Recuerda que el Consejo de Ministros aprobó hace un año la transferencia a la Comunidad de medio millón de euros para finiquitar las ayudas pendientes y que desde hace diez meses el dinero está en la caja única del gobierno murciano.

El Gobierno regional discrepa de esa cifra de impagos y asegura que de los 16.700 expedientes de ayuda tramitados solo seis están pendientes de pago y que las ayudas que los corresponden ascienden a unos 63.000 euros.

La Consejería de Fomento ha explicado que esos expedientes están "en trámites y pendientes de resolver cuestiones administrativas de diversa índole".

También considera que la demora en la tramitación y en el pago es "responsabilidad única exclusiva del Gobierno central, que ha tardado 14 años en abonar las ayudas" que eran cofinanciadas al 50% por ciento por las dos administraciones.