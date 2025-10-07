La alcaldesa de Cartagena pide explicaciones al delegado del Gobierno por la paralización del proyecto de construcción del cuartel de la Guardia Civil

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha calificado como “una nueva muestra del desprecio del Gobierno de Sánchez por Cartagena y por nuestra Guardia Civil” la negativa del Gobierno de España a construir la Casa Cuartel de la Guardia Civil, demolida hace dos años, tras conocerse la respuesta oficial del Ejecutivo a preguntas formuladas por el Grupo Popular en el Congreso.

“El Gobierno vuelve a demostrar su total desprecio por los cartageneros y por nuestros guardias civiles. Van a celebrar a su patrona este fin de semana con este regalo del Gobierno, que les mantiene sin los medios que necesitan y que merecen”, ha afirmado Arroyo.

La regidora ha recordado que los agentes siguen sin disponer del personal suficiente, sin medios adecuados y con sus servicios dispersos en distintas dependencias. “Para el Gobierno de Sánchez no es importante que en Cartagena siga habiendo un solar donde debería estar la sede principal de la Guardia Civil y el alojamiento de sus familias”, ha señalado.

Recuerda además que el Ejecutivo socialista ocultó en plena campaña electoral su decisión de demoler la antigua casa cuartel y ejecutó la demolición por la vía de urgencia en cuanto pasaron las elecciones.

“El Gobierno sigue friendo a impuestos a los españoles. En septiembre ya se ha recaudado tanto como en el año en que demolieron la casa cuartel, pero para nuestros guardias civiles no hay dinero”, ha denunciado Arroyo.

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena exige al Gobierno central que rectifique y asuma su obligación de construir unas nuevas instalaciones y pide explicaciones al delegado del Gobierno. “No nos vale la excusa de que no hay presupuesto, porque el Gobierno tampoco cumple sus obligaciones constitucionales. Si el Gobierno quiere, el Gobierno puede"

NO LO CONSTRUIRÁ

El Gobierno central no tiene previsto construir actualmente un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena.

Así consta en una respuesta escrita del Gobierno central a una pregunta de los senadores murcianos del Partido Popular Francisco Bernabé, Antonia López, Antonio Luengo y José Ramón Díez de Revenga, en la que preguntan al Gobierno si tiene intención de licitar esta nueva casa cuartel, en qué fecha y qué plazo de ejecución tendrían.

Esta infraestructura fue demolida el pasado año, tras ser declarada en ruina en julio de 2023 y desalojadas las familias que vivían en los bloques en agosto.

El Ministerio del Interior anunció en aquel entonces que se construiría un nuevo cuartel, con una inversión de 31 millones de euros, que tendría tanto uso administrativo y como residencial para las familias de los guardias civiles.

En su respuesta, el Gobierno central explica que “se han tenido que priorizar las actuaciones de nuevas construcciones según las necesidades más urgentes” de los más de 2.400 cuartel de la Guardia Civil en toda España.