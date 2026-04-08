Ponsarnau activa "todos los interruptores" para evitar un exceso de confianza en Miribilla

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, ha asegurado que encenderá "todos los interruptores necesarios" para que su equipo afronte "al cien por cien" y sin confianza el partido de vuelta de la semifinal de la Copa FIBA Europa. A pesar de la renta de 17 puntos obtenida en la ida contra el Szombathely, el técnico ha recalcado la importancia de no dar la eliminatoria por sentada en el decisivo partido de Miribilla.

El entrenador ha incidido en que el primer paso para superar la eliminatoria es el "respeto" hacia un equipo húngaro que "si está en semifinales es por algo" y que en cuartos, frente al Bosna Sarajevo, demostró una "fuerza mental muy respetable".

Demostraron que por calidad y capacidad ofensiva nos pueden ganar de 18" Jaume Ponsarnau

"Demostraron que por calidad y capacidad ofensiva nos pueden ganar de 18, pero nosotros también demostramos que si jugamos bien y estamos al cien por cien es muy difícil que lo consigan", ha reflexionado. Ha añadido que será mucho más difícil si juegan con "nuestro público en casa" y aprovechan que "todo el mundo quiere jugar la final".

La plantilla, al completo para la cita

Por otro lado, el preparador catalán se ha mostrado "muy satisfecho" por poder contar de nuevo con Harald Frey y disponer de la plantilla al completo. Esta situación, ha afirmado, le aporta "tranquilidad" para "afrontar los retos con energía" en un momento crucial de la temporada.

Hemos encontrado diferentes registros porque ha habido partidos que han demandado cosas diferentes" Jaume Ponsarnau

Ponsarnau se ha mostrado optimista, destacando que el equipo ha jugado a "un nivel muy alto en Europa". "Hemos encontrado diferentes registros porque ha habido partidos que han demandado cosas diferentes", ha explicado. "Hemos estado a muy buen nivel, aunque es una competición en la que no solo vale la regularidad, sino ganar en los momentos trascendentes", ha recalcado.

UCAM Murcia, favorito en la otra semifinal

Finalmente, respecto a la otra semifinal que enfrenta al UCAM Murcia y al PAOK de Salónica, Ponsarnau ha dado su opinión. Pese a que el equipo griego llega con una ventaja de seis puntos, cree que "por plantilla y capacidad el UCAM Murcia es favorito". No obstante, ha matizado que el PAOK "puede ganar" si consigue alcanzar su máximo nivel.