Robert Navarro en COPE: “Valverde me exige mucho, pero eso me está haciendo mejor jugador”

El jugador del Athletic Club Robert Navarro se mostró exultante tras la victoria frente al Mallorca, que pone fin a una racha de cuatro partidos sin ganar. En una entrevista en el programa deportivo de COPE Bilbao, dirigido por José Ángel Peña y Álvaro Rubio, el navarro destacó la importancia del triunfo antes del parón de selecciones: “Esta victoria nos ha ayudado mucho para irnos al parón de una forma distinta, con 13 puntos y mejores sensaciones”, señaló.

La ciudad, el club, todo es increíble Robert Navarro Jugador del Athletic

"Nos habíamos merecido más en varios partidos”

Navarro reconoció que, a pesar de los resultados, el equipo había mostrado buen nivel en muchos encuentros: “Tuvimos momentos muy buenos, pero no los supimos transformar en goles”, explicó. El futbolista valoró el arranque del Athletic y el crecimiento del grupo: “Desde los tres primeros partidos el juego ha ido mejorando paso a paso. El otro día en casa sabíamos que era un partido importante y había que sumar los tres puntos”.

El mediapunta también se mostró encantado con su adaptación a la vida rojiblanca: “En el día a día se disfruta mucho; estoy como un niño, aprendiendo de los que llevan aquí muchos años”, confesó. Añadió que tanto él como su familia están plenamente instalados en Bilbao: “La ciudad, el club, todo es increíble”.

"La Champions es un espectáculo"

El ex del Cádiz, Real Sociedad o Mallorca aseguró que vivir la Champions con el Athletic está siendo una experiencia inolvidable. “Cuando salimos al campo con el himno contra el Arsenal fue una sensación única”, recordó. También evocó la visita a Dortmund: “Llegar y ver a 80.000 personas en el estadio, con nuestra afición allí animando, fue una locura. Son momentos que me guardaré para siempre”.

Robert Navarro

“Valverde me exige, y eso me gusta”

Sobre su relación con Ernesto Valverde, Navarro fue claro: “El míster me exige mucho, pero eso es bueno. Me ayuda a mejorar y a ser más constante”. El jugador destacó su polivalencia, afirmando que puede adaptarse a cualquier posición según las necesidades del equipo. También habló sobre el equilibrio en las rachas: “Ni cuando las cosas van bien somos tan buenos, ni cuando van mal somos tan malos. Hay que mantener la calma”.

El futbolista concluyó subrayando la importancia de la regularidad liguera: “La Liga es la que te marca si eres un equipo constante y si el año siguiente puedes estar en Europa o en Champions”, sentenció.