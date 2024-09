Zubeldia y Olasagasti: Confianza y trabajo para encauzar el mal Inicio de temporada de la Real Sociedad

La Real Sociedad se enfrenta a un inicio de temporada lleno de desafíos, tanto por las salidas de jugadores clave como por el proceso de adaptación de los nuevos fichajes. En rueda de prensa conjunta, Igor Zubeldia y Jon Ander Olasagasti han transmitido confianza en el grupo y un enfoque claro: trabajar duro para mejorar el rendimiento del equipo y recuperar la fortaleza que los ha caracterizado en temporadas pasadas.

Igor Zubeldia, uno de los pilares defensivos del equipo y ahora con mayor peso en el vestuario, reconoció que no está en su mejor momento físico, tras sufrir problemas durante la pretemporada. «No estoy en el punto que me gustaría. En pretemporada tuve un paso atrás con una lesión y no he podido entrenar como querría. Esta semana de descanso me vendrá bien para acercarme al punto que quiero», admitió el jugador de Azkoitia. A pesar de ello, Zubeldia se muestra tranquilo y confía en que pronto recuperará su nivel óptimo de competición: «Sé que me pondré a punto. No es agradable salir al campo y sentir que quieres pero no puedes».

Zubeldia también abordó la salida de su compañero Robin Le Normand, quien ha dejado un vacío en la zaga defensiva, pero no se mostró preocupado por ello. «Estamos los que estamos, entrenando al máximo para trasladarlo a los partidos», aseguró, destacando también el potencial de Jon Martín, uno de los jóvenes que está ganando protagonismo. Además, valoró la llegada de Nayef Aguerd, un fichaje que, según él, aportará experiencia y competencia al equipo: «Cuanta más competencia haya, mejor será para todos, nos dará un plus».

El capitán también destacó la importancia de mejorar en los duelos individuales, algo fundamental en el esquema de Imanol Alguacil: «Con Imanol siempre tenemos que ser ganadores de duelos. Es ahí donde empezamos a ganar los partidos». El defensor considera que, aunque el equipo no ha alcanzado su mejor nivel, tienen plena confianza en revertir la situación: «Queremos encajar las piezas y estamos seguros de que iremos para arriba».

Por su parte, Jon Ander Olasagasti mostró su ilusión y compromiso con la nueva temporada. El joven centrocampista donostiarra ve en la salida de Mikel Merino una oportunidad para asumir más minutos y responsabilidades en el equipo. «Tengo mucha ilusión en la nueva temporada, estamos listos para darlo todo. Estoy tranquilo, confío en mí mismo y sé que puedo dar más al equipo», comentó. Olasagasti ha ganado confianza bajo las órdenes de Imanol y no dudó en continuar su progresión en el club: «Hablé con el míster, sabía que tenía su confianza y que puedo aportar mucho al equipo. Mi objetivo es subir en el ranking de minutos y asumir más responsabilidades».

Respecto a los problemas del equipo para sumar puntos en casa, Olasagasti no lo considera una crisis, pero sí una situación que deben solucionar pronto: «No podemos aceptar que se vayan todos los puntos en casa. Los aficionados nos apoyan al máximo y tenemos que corresponderles. Es algo puntual y no debe preocuparnos demasiado». Sobre el próximo partido contra el Real Madrid, Olasagasti se mostró optimista y cree que es una oportunidad perfecta para recuperar confianza: «Es el mejor rival para dar el salto que necesitamos y sacar ese nerviosismo que se puede haber generado».

Tanto Zubeldia como Olasagasti coinciden en que las dudas que puedan surgir fuera de Zubieta no afectan al vestuario, donde se respira un ambiente de trabajo y serenidad. Ambos jugadores confían en que la Real Sociedad alcanzará su mejor nivel con el tiempo y que los aficionados pronto verán los resultados de su esfuerzo en el campo.

