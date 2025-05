El Vestuario de la COPE señala el rumbo: malestar con la directiva, recortes y desconcierto en la Real Sociedad

En uno de los momentos más delicados de los últimos años para la Real Sociedad, la tertulia de El Vestuario de la COPE ha abordado en directo desde el Restaurante Abakando todos los temas que marcan la actualidad del club txuri urdin. Con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez al frente, acompañados por los exjugadores Aitor López Rekarte y Gari Uranga, la mesa ha girado en torno a tres focos claros: la humillante derrota en el Metropolitano (4-0, con póker de Sorloth), el desmantelamiento del proyecto deportivo y el desgobierno de una directiva que ahora anuncia recortes tras años de ingresos récord.

Sorloth, el símbolo del error

El regreso de Alexander Sorloth para castigar con cuatro goles a la Real ha encendido todas las alarmas. El delantero noruego, que no fue renovado por decisión del club, se convirtió en el rostro del bochorno en Madrid. La falta de gol de la Real no es nueva, y Marco Antonio Sande recordó el peaje que ha dejado el éxito puntual de otras operaciones: «Lo de Isak fue un pelotazo, pero ha dejado un peaje importante porque no siempre suena la flauta. La Real intentó traer a Ayoze y tanteó a Cavani, pero el peso del acierto de Isak siempre ha influido mucho, y llevamos un tiempo comprobando que no sale otro así…».

«Lo de Isak fue un pelotazo, pero ha dejado un peaje importante porque no siempre suena la flauta» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

En ese contexto, Gari Uranga fue claro sobre el perfil que necesita el equipo: «Un delantero como Budimir no necesita formación, te va a dar rendimiento inmediato. Hay puestos para apostar por jóvenes, pero en otros es necesario un rigor táctico y mental, un recorrido».

El nuevo libro, en entredicho

El debate se trasladó al famoso «nuevo libro» de Jokin Aperribay, el giro discursivo del presidente hacia el recorte salarial, la apuesta por la cantera y la renuncia a competir en el mercado por fichajes contrastados. Para Mauri Idiakez, el relato no se sostiene: «Si ahora Aperribay nos vende otro proyecto… Aperribay, por favor, vete ya. No me entra en la cabeza que ahora se nos venda la moto de que este proyecto no vale para nada cuando tenemos a una plantilla plagada de juventud».

«Si ahora Aperribay nos vende otro proyecto... Aperribay, por favor, vete ya» Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa

También Aitor López Rekarte cuestionó el momento elegido para anunciar los cambios estratégicos: «El nuevo libro de la Real, con su consiguiente cambio de rumbo, comenzó cuando se empezó a apostar por jugadores jóvenes y no por futbolistas contrastados», y añadió: «Creo que no se ha medido bien cuándo se han dado las noticias sobre las salidas de Olabe e Imanol, eso no ha ayudado al equipo».

«El nuevo libro comenzó cuando se empezó a apostar por jugadores jóvenes» Aitor López Rekarte Excapitán e insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad

Cierre de curso tenso, pero no desastroso

Pese a la tormenta, Gari Uranga quiso evitar el catastrofismo: «Parece que es una temporada nefasta y no lo es, ni mucho menos. La imagen de los últimos partidos no puede emborronar todo lo que has hecho bien». En la misma línea, Sande recordó que la Real aún puede terminar clasificándose a Europa si encadena dos victorias en Anoeta.

«Parece que es una temporada nefasta y no lo es, ni mucho menos» Gari Uranga Exdelantero de la Real Sociedad

