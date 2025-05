Imanol Alguacil defiende al grupo, pide pasar página y ve posible llegar a Europa

La Real Sociedad necesita reaccionar. Tras el doloroso 4-0 encajado en el Metropolitano, el equipo recibe este martes (20.00 h) al Celta de Vigo en Anoeta con la obligación de ganar si quiere mantener opciones reales de clasificarse para Europa. En la previa del encuentro, Imanol Alguacil ha querido zanjar cualquier duda sobre el compromiso del grupo y ha lanzado un mensaje de resistencia: «No fue cuestión de actitud. El planteamiento fue malo y el Atlético nos pasó por encima. Pero este equipo ha dado la cara muchas veces y lo volverá a hacer».

El técnico ha confirmado las bajas de Aguerd, Becker, Zakharyan y Óskarsson, pero insiste en que confía en los disponibles: «Vamos a intentar conseguir los seis puntos de Anoeta y llegar con opciones al final. ¿Y si ganamos los nueve? ¿Qué diremos entonces?».

«Pena por la Real, no por mí»

Imanol ha reconocido que le dolería que este tramo final empañe lo conseguido en los últimos seis años y medio, aunque matiza que no lo dice por él: «Preocupar no, pero sí me da pena que este final pueda emborronar lo que hemos hecho, pero no por mí, por la Real. Mi obsesión es dejar al club en Europa. Nos interesa a todos, también a los que no saben si seguirán. Yo lo tengo claro: lo vamos a intentar».

Sobre lo sucedido en Madrid, ha insistido: «Los primeros 20 minutos fueron muy malos. A partir de ahí no hubo partido. Me hago responsable, pero no se trató de pedir perdón. Pusimos todo de nuestra parte. No será la última vez que pase algo así, le ocurre a todos los equipos, incluso de Champions».

Preguntado por el ambiente que puede vivirse en Anoeta, ha sido directo: «Entiendo que haya quien lo vea así, pero no se puede dudar del compromiso de este grupo. Fue uno de los peores partidos, sí, pero no por falta de actitud».

Elogios al Celta: «Es el Girona del año pasado»

Imanol ha advertido del nivel del rival: «El Celta es uno de los equipos más en forma de LaLiga. Juegan bien, son dinámicos, cambian el dibujo, arriesgan… Están haciendo una gran temporada. Es el Girona de la temporada pasada, salvando las distancias. Nosotros llegamos con 53 partidos jugados y eso también quiere decir algo».

Sobre el cambio anímico del grupo tras la goleada ha señalado: «Sí, están recuperados. En esta categoría hay que levantarse rápido. Ya lo hemos hecho otras veces. El objetivo está claro: ganar mañana, luego Girona y ya veremos en el Bernabéu. Pero lo vamos a pelear hasta el final».

El análisis de Claudio Giráldez

El técnico del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, también ha comparecido este lunes. En su intervención ha elogiado la figura de Imanol: «Entiendo su decisión. Es un referente, por lo que ha conseguido y por cómo lo ha hecho. La Real debe estar orgullosa de estos años». También ha valorado el estilo txuri urdin: «Quieren dominar, apretar arriba, jugar lejos de su portería. Si nos ganan, se meten de lleno en la pelea europea».

Giráldez ve similitudes entre ambos equipos y advierte del desgaste físico que arrastran por jugar con uno menos ante el Sevilla: «No es lo ideal, pero tenemos plantilla para competir. El banquillo será clave en Donostia».

