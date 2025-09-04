La Real Sociedad mantiene a Sadiq con dorsal 15 pese a buscar su salida

La Real Sociedad ha confirmado lo que era un secreto a voces: Umar Sadiq no cuenta para el nuevo proyecto txuri urdin. Según ha podido saber Deportes COPE Gipuzkoa, el delantero nigeriano se entrena al margen con un plan físico personalizado tras regresar de sus vacaciones en África y sufrir una enfermedad que obligó a ingresarlo en un centro médico. Ese contratiempo le hizo perder gran parte de la preparación veraniega, motivo por el cual el club ha diseñado un programa específico para que recupere tono físico. Al delantero de Kaduna se le ha asignado el dorsal 15.

El club donostiarra está claramente contrariado por el comportamiento del jugador durante el mercado de verano. Rechazó varias cesiones que habrían facilitado su salida, incluido el interés del Valencia y de equipos de la Bundesliga y Turquía.

El Valencia y el Girona, opciones frustradas

Durante semanas, la opción más avanzada fue el Valencia CF, que tenía un acuerdo previo de cesión, pero no quería hacerse cargo de una opción de compra obligatoria. Sin embargo, desde la Real Sociedad se exigía un traspaso garantizado superior a los 10 millones de euros, algo que el club che nunca estuvo dispuesto a asumir. En las últimas horas del mercado apareció el Girona, pero el movimiento implicaba una rebaja salarial importante que Sadiq no aceptó.

TURQUÍA, Arabia y Catar, destinos probables

Con el mercado europeo cerrado, los agentes de Sadiq trabajan para reactivar propuestas de Turquía, Catar y Arabia Saudí, donde clubes como Trabzonspor, Al-Sadd, Al-Duhail o Al-Ettifaq ya habían mostrado interés en otras ventanas. La Real Sociedad estaría dispuesta a dejarle marchar si se acerca una oferta que cubra parte de su inversión.

Un fichaje histórico y fallido

Sadiq llegó en 2022 como el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad (20 millones más variables). Sin embargo, su paso por Donostia ha estado marcado por una grave lesión de rodilla y un rendimiento irregular: solo 11 partidos y un gol con la camiseta txuri urdin. Su cesión al Valencia el curso pasado dejó mejores sensaciones, con seis tantos en 19 partidos, pero no fue suficiente para que los valencianistas ejecutasen la compra.

El delantero nigeriano sigue en Donostia, inscrito pero sin dorsal, apartado del grupo y con un futuro cada vez más lejano a Zubieta.