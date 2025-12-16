Multisecma recauda 1.570 euros en su décima cata solidaria para la infancia de Pedreguer

La asociación Multisecma ha recaudado un total de 1.570 euros en su décima cata benéfica solidaria. Los fondos irán destinados íntegramente a Ajuda'm, la asociación de maestros jubilados que ayudan a niños en riesgo de exclusión social en Pedreguer.

Un aniversario muy especial

La recaudación tiene un significado especial, ya que Ajuda'm también cumple 10 años. Para celebrar el aniversario, la asociación ha anunciado que parte del dinero se destinará a realizar una actividad diferente con los niños: un viaje al Bioparc de Valencia.

Es una gran satisfacción poder ofrecerles esa alegría y haber colaborado con una gran asociación" Daniel Fernández Presidente de Multisecma

Desde Multisecma han expresado su "gran satisfacción por poder ofrecerles esa alegría y haber colaborado con una gran asociación". Además, la propia entidad ha contribuido directamente a la causa, ya que 200 euros del total recaudado provienen de un esfuerzo de todos los asociados.

Vinos locales por una buena causa

La décima edición de la cata benéfica ha contado este año con los vinos de una bodega de Gata, uniendo así solidaridad y producto local. La asociación también ha querido agradecer a la cadena COPE Dénia Marina Alta su apoyo en la difusión del evento y en dar visibilidad a la labor de Ajuda'm.