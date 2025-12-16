Concierto de Navidad de la Federación de Cofradías
Tendrá lugar este martes en la Iglesia de Santiago
Granada - Publicado el
1 min lectura
El Coro de Musicología de la Universidad de Granada ofrecerá un concierto de Navidad organizado por la Federación de Cofradías. Tendrá lugar este martes 16 de diciembre (20 h.) en la (Iglesia de Santiago (c. Marqués de Falces, 11). Se interpretarán composiciones sacras y populares. Entre otras, se escucharán las siguientes: El tamborilero, arreglo por Fabián Mesa; A la fuente del Olivo, (Luis Bedmar); The many moods of Christmas, arreglo de Robert Shaw; así como obras litúrgicas como Kyrie (Fabián Mesa), Muusika (Pärt Ausberg) y Sicut Cervus (G.P. Pales).
"La UCO entra en empresas y ministerios y la respuesta de Sánchez es que la corrupción sistémica era la del PP"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h