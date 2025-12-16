Concierto de Navidad de la Federación de Cofradías

El Coro de Musicología de la Universidad de Granada ofrecerá un concierto de Navidad organizado por la Federación de Cofradías. Tendrá lugar este martes 16 de diciembre (20 h.) en la (Iglesia de Santiago (c. Marqués de Falces, 11). Se interpretarán composiciones sacras y populares. Entre otras, se escucharán las siguientes: El tamborilero, arreglo por Fabián Mesa; A la fuente del Olivo, (Luis Bedmar); The many moods of Christmas, arreglo de Robert Shaw; así como obras litúrgicas como Kyrie (Fabián Mesa), Muusika (Pärt Ausberg) y Sicut Cervus (G.P. Pales).