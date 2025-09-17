Real Sociedad, fichajes y arbitrajes, a debate en Deportes COPE Gipuzkoa

Bixio Gorriz y Joseba Larrañaga molestos con las críticas del Real Madrid por los arbitrajes

Bixio Gorriz: «No hay un equipo hecho»

La Real Sociedad sigue sin consolidarse como bloque competitivo y los focos vuelven a apuntar a la planificación deportiva. En Deportes COPE Gipuzkoa (DESCARGA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO), cuatro voces con criterio analizaron el momento actual del conjunto txuri-urdin: Bixio Gorriz, Jessica Figueroa, Joseba Larrañaga y Marco Antonio Sande.

Para Gorriz, uno de los jugadores más importantes en la historia del club, el diagnóstico es claro:

«No están funcionando como equipo. Todo viene de la planificación, que no ha sido buena. Es un equipo sin terminar de hacer». Bixio Gorriz Leyenda de la Real Sociedad

El exdefensa señaló que el problema no está solo en los canteranos, sino en los recién llegados:

«Las aportaciones de los jugadores experimentados que han venido son los que tienen que dar un paso adelante. Los canteranos irán a más seguro, el problema es que no hay un equipo hecho y el fútbol no te suele dar demasiado tiempo».

También fue muy crítico con las protestas que llegan desde el entorno del Real Madrid, tras la última jornada en Anoeta:

«Se están pasando totalmente de la raya. Que un equipo como el Real Madrid se queje así me parece excesivo». Bixio Gorriz Leyenda de la Real Sociedad

Jessica Figueroa: «¿Cuánto margen tiene Sergio Francisco?»

La situación del Sanse también fue motivo de análisis en el programa. Jessica Figueroa, analista deportiva, centró su intervención en la falta de gol del filial y en la configuración de la plantilla, aún incompleta:

«Sergio tiene que confeccionar su equipo y está esperando por futbolistas, pero ya está destacado como uno de los equipos que menos marca». Jessica Figueroa Periodista y analista deportiva

Figueroa planteó una cuestión abierta que deja en el aire la continuidad del técnico:

«¿Cuánto margen le va a dar la Real Sociedad a Sergio Francisco?»

Joseba Larrañaga: «Están tan imbuidos que no ven que son líderes»

Desde una perspectiva más mediática, el periodista pasaitarra Joseba Larrañaga, colaborador habitual en El Partidazo de COPE y El Desmarque, se refirió al clima de tensión generado en torno al arbitraje, especialmente desde el entorno del Real Madrid:

«La gente está histérica perdida, a uno ya lo he mandado a esparragar porque me dijo que le habían robado al Real Madrid en Anoeta». Joseba Larrañaga Periodista de la Cadena COPE y Mediaset

Larrañaga criticó el exceso de dramatismo en el discurso dominante:

«Están tan imbuidos en ese asunto que les impide ver que están líderes en solitario».

Marco Antonio Sande: «Las incorporaciones están dando rendimiento inmediato»

En contraste con las valoraciones críticas, el director de Deportes COPE Gipuzkoa, Marco Antonio Sande, aportó una lectura más optimista sobre algunos nombres propios del último partido ante el Real Madrid:

«Ante el Real Madrid se vio a un gran Carlos Soler. Me quedo también con la reacción de Goti tras su error en el primer gol». Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Sande remarcó que los refuerzos están cumpliendo con lo esperado:

«Sé que los chavales de Zubieta responderán, y las cuatro incorporaciones es lo que pedíamos: rendimiento inmediato».

Tiempo de Txoko y comparecencia de Brais Méndez

La programación de Deportes COPE Gipuzkoa continúa este miércoles con más contenidos relevantes para el seguidor txuri-urdin. A partir de las 15:25 h (ESCUCHA EL DIRECTO AQUÍ), regresa el espacio Tiempo de Txoko, con el análisis de Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, David Miner y David Juanmartiñena.

Un bloque de opinión y análisis que abordará los temas clave de la actualidad de la Real Sociedad, con mirada guipuzcoana.

Además, en el informativo del mediodía se escucharán las palabras de Brais Méndez, en rueda de prensa desde Zubieta, tras el último encuentro liguero.

La Real Sociedad afronta un tramo exigente del calendario con la necesidad de consolidar una idea de juego clara, dar continuidad a los fichajes y confiar en el potencial de Zubieta, sin perder de vista la gestión del entorno. La reflexión sigue abierta en COPE.

Sigue toda la actualidad txuri-urdin en el 99.8 FM y también en la web oficial de COPE.