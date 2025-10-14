Preocupación creciente y debate abierto en Deportes COPE Gipuzkoa antes de Balaídos

Cita clave en Balaídos y muchas preguntas en el aire

Deportes COPE Gipuzkoa ha estrenado este martes una edición cargada de actualidad, con la vista puesta en el Celta - Real Sociedad de este domingo (16:15 h) en Balaídos. El programa, conducido por Marco Antonio Sande, repasa las claves del duelo, la situación crítica del equipo donostiarra y las incógnitas que sobrevuelan el futuro de Sergio Francisco, técnico cada vez más cuestionado.

Acompañado por voces autorizadas como Nerea Zusberro, Marta Gonzalo, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Ander Iturralde y Óscar Imedio, el espacio ha abordado las lesiones, el rendimiento de los internacionales y las posibles soluciones tácticas que debe implementar la Real para evitar males mayores.

Entrenamiento en Zubieta y situación médica

El programa ha comenzado repasando la sesión matinal en Zubieta, donde Jon Martín ha confirmado que se reincorporará mañana al trabajo de grupo. Aritz Elustondo y Orri Oskarsson ya están integrados, mientras que Take Kubo, titular hoy con Japón ante Brasil, sigue en plena forma. El nipón, además, ha sido nominado a mejor jugador asiático del año, junto a Taremi (Olympiacos) y Kang-In Lee (PSG).

También se ha informado de la llegada paulatina de los internacionales. El amistoso de Venezuela ante Belice fue cancelado, por lo que Aramburu ya está de vuelta. Lo mismo ocurre con Sucic y Caleta-Car, que han finalizado su concentración con Croacia.

¿Tiene futuro Sergio Francisco?

Una de las cuestiones principales ha sido el debate sobre la continuidad de Sergio Francisco. La mala dinámica y el lugar en la tabla (Real penúltima) obligan a reflexionar. En este contexto, Marco Antonio Sande ha dado paso a Nerea Zusberro, Ander Iturralde y Marta Gonzalo, que han analizado tanto lo futbolístico como lo emocional.

Se ha debatido si el objetivo de la Real debe ser ahora evitar el descenso, y si la plantilla carece de liderazgo interno. Además, han salido a la luz informaciones de Matteo Moretto que apuntan a contactos del club con posibles sustitutos: Thiago Motta y García Pimienta.

Oyarzabal brilla con España

Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' ha aportado la última hora desde la concentración de la Selección Española, que juega este martes ante Bulgaria (20:45 h, Tiempo de Juego COPE). Oyarzabal, con peso creciente en el equipo nacional, ha sido protagonista del análisis junto a Zusberro e Iturralde, que han debatido su versatilidad táctica y el interés que empieza a despertar en clubes de la Premier.

La llamada de atención es clara: Oyarzabal ha subido su valor, pero en la Real su rendimiento sigue sin despegar.

El Sanse responde y la cantera se asegura el futuro

La cantera sigue tirando del carro. El Sanse goleó 3-0 al Andorra, con doblete de Gorka Carrera y gol de Astiazarán. También se han tratado las renovaciones de Iñaki Rupérez (2029), Jon Gorrotxategi (2030) y Jon Martín (2031), este último protagonista ante los medios este mediodía.

Aunque algunos cuestionan estos movimientos tras el caso Odriozola, el mensaje es claro: la Real confía en su base.

El Eibar no despega, pero sigue en la pelea

El programa también ha conectado con COPE Eibar, donde Óscar Imedio ha analizado el empate sin goles ante el Castellón. Los de Beñat San José suman tres jornadas sin ganar y visitan este domingo a la UD Las Palmas (21:00 h, 20:00 h en Canarias).

Imedio ha destacado el rendimiento del central Marco Moreno, y ha aportado detalles del choque entre Cubero y Lucas Alcázar que marcó parte del encuentro. Polideportivo: Bidasoa, GBC, pelota y atletismo

El bloque final ha ofrecido un completo repaso a las otras disciplinas:

BALONMANO : El Bidasoa Irun debuta esta tarde (18:45 h) en la EHF European League ante el Potaissa Turda en Rumanía. Declaraciones de Alex Mozas , que prevé un duelo muy físico.

: El debuta esta tarde (18:45 h) en la ante el en Rumanía. Declaraciones de , que prevé un duelo muy físico. BALONCESTO : Mal inicio para el Gipuzkoa Basket , que este viernes recibe al Cartagena tras caer en la prórroga ante Obradoiro. Voz del técnico, Sergio García .

: Mal inicio para el , que este viernes recibe al tras caer en la prórroga ante Obradoiro. Voz del técnico, . PELOTA : Victoria épica de Bakaikoa (22-21) ante Zabala . También se ha comentado el nuevo acuerdo audiovisual con Mega , que emitirá partidos de ASPE y BAIKO.

: Victoria épica de (22-21) ante . También se ha comentado el , que emitirá partidos de ASPE y BAIKO. ATLETISMO: En el Medio Maratón de Donostia, Aitor Etxeberria fue descalificado por correr con el dorsal de su hermano. Ganaron Unai Ibarra y Elena Silvestre. Sintonía local para el deporte más cercano

