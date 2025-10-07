Real Sociedad en alarma roja: el Consejo ratifica a Sergio Francisco

LA REAL, EN SU PEOR ARRANQUE DE DÉCADA

La Real Sociedad vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Un triunfo y dos empates en ocho jornadas sitúan al equipo en puestos de descenso, con el filial colista en Segunda. El Consejo de Administración, reunido el lunes en Anoeta, ha decidido mantener a Sergio Francisco en el cargo. La sensación, sin embargo, es de alarma roja dentro y fuera del vestuario.

El entrenador irundarra defiende que el equipo «merece más de lo que refleja la clasificación», pero en Zubieta crece la preocupación por el rendimiento físico y táctico. Los tertulianos de Deportes COPE Gipuzkoa, Joseba Larrañaga y Marta Gonzalo, han analizado hoy las razones de este desplome.

EL CONSEJO FRENA EL DEBATE

La reunión de la directiva concluyó con una decisión continuista: confianza al técnico, pero revisión profunda del modelo deportivo. Se valora la posibilidad de reubicar a Sergio en la estructura técnica si el rumbo no cambia antes del parón. Mientras, los jugadores internacionales —Remiro, Oyarzabal, Kubo, Sucic, Caleta-Car y Aramburu— se reparten compromisos con sus selecciones.

Para aliviar la tensión, el club ha anunciado la renovación de Jon Gorrotxategi hasta 2030. El mediocentro eibarrés, llegado a Zubieta con 15 años, se ha ganado la titularidad tras su paso por el Mirandés. «Ejemplo de trabajo y paciencia», señalan desde la entidad.

EL TERMÓMETRO DE ZUBIETA

El estado mental del grupo preocupa tanto como el futbolístico. Los colaboradores de COPE coinciden en que el equipo ha perdido agresividad y convicción. Marta Gonzalo advierte: «Hay que resetear la cabeza antes que el sistema». Larrañaga subraya que las jugadas a balón parado y las transiciones defensivas son los mayores agujeros del equipo.

En paralelo, el filial Sanse sufre otra mala noticia: Ekain Orobengoa se pierde la temporada por rotura de ligamento cruzado. El conjunto de Jon Ansotegi cerró el fin de semana como colista tras caer 5-2 en Granada.

EIBAR, COPA Y POLIDEPORTIVO

El Eibar cayó hasta el décimo puesto tras perder en Ceuta y recibirá al Castellón el domingo en Ipurua. En Copa, la Real viajará a Negreira, localidad coruñesa de Preferente Autonómica, para un duelo a partido único justo antes del derbi ante el Athletic. Además, el Bera Bera defiende liderato en Lanzarote, Ane Santesteban se despide del ciclismo profesional y el Gipuzkoa Basket lanza su proyecto Harrobia, con 110 jóvenes jugadores.

