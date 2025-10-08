Rúperez renueva hasta 2029 y Kubo preocupa en Japón

Jokin Aperribay e Iñaki Rupérez durante el acto de la firma para la renovación hasta 2029

RUpÉrez, renovado y ya jugador del primer equipo

La Real Sociedad ha anunciado la renovación de Iñaki Rúperez hasta 2029, confirmando su ascenso definitivo al primer equipo. El lateral navarro, de 22 años, fue uno de los jugadores más destacados del Sanse durante la temporada pasada en Primera RFEF, y su rendimiento ha convencido a la dirección deportiva para darle continuidad en el proyecto de Sergio Francisco.

El club lo considera un perfil moderno y completo, con capacidad para aportar desde el inicio en ambos costados del juego. A pesar de que una lesión sufrida en la pretemporada ante el Bournemouth ha frenado su debut oficial, se espera que esté disponible en las próximas semanas.

Amistoso secreto ante Osasuna con el debut de Yangel herrera

La Real Sociedad disputa este jueves (11:00 horas, Zubieta) un amistoso a puerta cerrada ante Osasuna, en el que el gran atractivo será ver por primera vez en acción a Yangel Herrera, fichaje estival que no ha podido debutar oficialmente por lesión.

Con numerosas bajas por compromisos internacionales, la cita servirá para dar minutos a los menos habituales: Odriozola, Marrero, Karrikaburu, Zakharyan, Sadiq o Goti. El club publicará un breve resumen audiovisual del encuentro una vez finalizado.

Zubieta, con ausencias destacadas y regresos inesperados

En el entrenamiento del miércoles en el campo Z2 de Zubieta, Sergio Francisco no pudo contar con varios internacionales como Kubo o Sucic, ni con lesionados como Aritz Elustondo, Jon Martín y Orri Óskarsson.

La novedad más llamativa fue la presencia de Arsen Zakharyan, que finalmente no ha viajado con la selección rusa pese a estar en la prelista. También continúa en dinámica del primer equipo Luken Beitia, uno de los canteranos con más proyección. Por contra, Gonçalo Guedes fue baja con permiso del club por motivos personales.

Gorrotxategi, renovado y al frente del vestuario

El mediocentro eibartarra Jon Gorrotxategi ha renovado su contrato con la Real Sociedad y ha querido mostrar públicamente su compromiso con el equipo y su entrenador. «Es un sueño cumplido. Ahora me toca demostrarlo en el campo», afirmó.

Respecto al momento que atraviesa la plantilla, el jugador fue claro: «Debemos dar mucho más. Todos tenemos margen de mejora. Yo el primero». También mostró su respaldo a Sergio Francisco: «Estamos con él. No es el único culpable. Vamos todos en el mismo barco».

Gorrotxategi ha disputado todos los partidos del curso, ganando peso como uno de los jugadores de confianza del técnico txuri urdin.

Kubo, sin entrenar y fuera del partido ante Paraguay

Take Kubo no se entrenó con Japón y no jugará hoy ante Paraguay por las molestias en el tobillo que arrastra desde el anterior parón. La preocupación en Zubieta crece por la posibilidad de que el seleccionador japonés le utilice el martes ante Brasil, lo que implicaría una mayor carga física y un regreso tardío para el siguiente compromiso liguero de la Real en Vigo.

El atacante apenas ha podido aportar en las últimas semanas por esta lesión, y su situación será evaluada de nuevo a su vuelta. El club sigue pendiente de su evolución, aunque no se descarta su presencia ante el Celta si no hay recaídas.

CICLISMO | Ion Izagirre sigue en activo hasta 2026

El ciclista guipuzcoano Ion Izagirre ha renovado con el equipo Cofidis hasta finales de 2026, según anunció el conjunto francés. A sus 36 años, el de Ormaiztegi prolonga su carrera pese a una temporada irregular, marcada por dos caídas importantes: una en el GP Indurain y otra en el Tour de Francia.

En este tramo final del calendario, Izagirre ha sumado puntos para el ranking UCI con actuaciones destacadas en carreras como la Coppa Agostoni, Montreal o Tre Valli Varesine. Este jueves competirá en el Gran Piemonte, acompañado por su compañero y también guipuzcoano Alex Aranburu.

¿Cómo puedo escuchar deportes cope gipuzkoa?

Sigue toda la actualidad en Deportes COPE Gipuzkoa, cada día en el 99.8 FM y en cope.es pinchando AQUÍ. Y descarga nuestros podcast para escuchar los programas pinchando AQUÍ.