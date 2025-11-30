Adrián Colunga transforma al Real Murcia y ya roza el playoff de ascenso

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, ha analizado la importante victoria de su equipo frente al Alcorcón en el estadio Enrique Roca. Con este resultado, el conjunto pimentonero ha sumado 15 de los últimos 18 puntos y se posiciona a las puertas de los puestos de promoción de ascenso a Segunda División.

Claves de la victoria

“A mí me ha gustado mucho el equipo”, ha declarado Colunga, quien considera que fueron “superiores” pese a que el rival tuvo dos ocasiones claras. El técnico ha explicado que conocían el peligro del Alcorcón en las transiciones y, aunque han estado expuestos por su propuesta ofensiva, lograron controlarlo en el cómputo general del encuentro.

“El trabajo de los jugadores es fantástico”, ha afirmado el preparador, destacando la aportación de los que entran desde el banquillo. Ha elogiado especialmente a Juan Carlos Real, autor del gol: “Ha hecho un partido tremendo con y sin balón, y ha tenido el premio del gol. Es un reconocimiento fantástico para él”.

El trabajo de los jugadores es fantástico" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

Semana grande: Copa y derbi

Colunga prefiere centrarse en el presente inmediato y aparca la euforia del derbi contra el Cartagena. “La del lunes te lo contesto el jueves. Ahora toca Copa del Rey”, ha señalado, dejando claro que el foco está puesto en el duelo contra el Cádiz.

El entrenador ha admitido que van “justos de jugadores” por las licencias del filial, lo que obliga a gestionar minuciosamente los minutos. Pese a ello, ha sido contundente con sus intenciones: “Vamos a ir a todos los partidos a ganar. La confianza en todos los jugadores es máxima”.

Sacaremos un equipo para pasar de ronda" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

Colunga ha insistido en su planteamiento para la Copa del Rey, asegurando que su objetivo es superar la eliminatoria. “Sacaremos un equipo para pasar de ronda”, ha sentenciado, explicando que la alineación buscará la máxima frescura posible sin renunciar a la victoria.

Evolución y mejora constante

Desde su llegada, Colunga ha introducido “pinceladas” de su idea de juego de manera progresiva, buscando siempre sacar “el máximo de cada jugador”. Ha destacado también el valor de la cantera con la presencia de “dos centrales de la casa” en el último partido.

A pesar de la buena racha, el técnico asturiano es consciente de que hay margen de mejora en todas las facetas, incluido el balón parado. “Seguro que se va a poder mejorar. Lo importante es sacar aprendizaje de todos los errores”, ha concluido, subrayando que el trabajo y la mejora continua son el único camino.

A pesar de la buena racha, el técnico asturiano es consciente de que hay margen de mejora en todas las facetas, incluido el balón parado. “Seguro que se va a poder mejorar. Lo importante es sacar aprendizaje de todos los errores”, ha concluido, subrayando que el trabajo y la mejora continua son el único camino.