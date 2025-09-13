Retransmisión Bandera de La Concha desde Bataplán con Deportes COPE Euskadi

La Bandera de La Concha vivirá este domingo su gran final y Deportes COPE Euskadi (escucha AQUÍ) ofrecerá una retransmisión a la altura de la cita desde la Terraza de Bataplán, frente al campo de regatas donostiarra. Entre las 11.00 h y las 13.00 h, los oyentes podrán seguir en directo tanto la regata femenina como la masculina a través de las emisoras COPE MÁS Euskadi en frecuencia modulada, la app de COPE, el programa Tiempo de Juego y también en cope.es seleccionando las emisoras vascas.

EFE EFE/Juan Herrero.

Equipo de retransmisión

La coordinación y dirección correrá a cargo de Marco Antonio Sande, jefe de Deportes COPE Gipuzkoa. La narración principal será responsabilidad de Mauri Idiakez, con amplia trayectoria informando sobre el deporte vasco. A su lado, un trío de lujo en los comentarios:

Juan Mari Lujambio , uno de los patrones más destacados de la historia del remo tradicional.

, uno de los patrones más destacados de la historia del remo tradicional. Aitor Balda , referente y distinguido remero que conoce como pocos las claves técnicas de la regata.

, referente y distinguido remero que conoce como pocos las claves técnicas de la regata. Antxon Korman, expresidente de San Pedro y voz autorizada para analizar la historia y el presente de las traineras.

Cómo llegan las traineras a la final

La emoción está garantizada en una edición marcada por la igualdad.

Categoría masculina : Zierbena defenderá una renta mínima de 10 centésimas sobre Orio, la diferencia más corta de la historia tras una primera jornada frenética. Urdaibai y Donostiarra también estarán en la tanda de honor, aunque a mayor distancia, mientras que Hondarribia, San Juan, Getaria y Lekittarra buscarán remontar desde la segunda tanda. La sanción a Orio ha añadido un punto extra de tensión y el desenlace es totalmente abierto.

: Zierbena defenderá una renta mínima de 10 centésimas sobre Orio, la diferencia más corta de la historia tras una primera jornada frenética. Urdaibai y Donostiarra también estarán en la tanda de honor, aunque a mayor distancia, mientras que Hondarribia, San Juan, Getaria y Lekittarra buscarán remontar desde la segunda tanda. La sanción a Orio ha añadido un punto extra de tensión y el desenlace es totalmente abierto. Categoría femenina: Donostia Arraun Lagunak dio una auténtica exhibición en la primera jornada con un tiempo de 10:29, aventajando en diez segundos a Tolosaldea y Orio. Donostiarra completará la tanda de honor, mientras Astillero, Zumaia, Hibaika y Hondarribia tratarán de remontar desde la segunda serie. Las condiciones del mar y la capacidad de gestionar la presión decidirán quién levanta la bandera.

EFE EFE/Juan Herrero.

El ambiente de la bahía donostiarra, el color de las aficiones y la tensión competitiva hacen prever una de las finales más vibrantes de los últimos años.

un escenario único

La retransmisión se realizará desde la Terraza de Bataplán, ubicada en el Paseo de La Concha, un lugar privilegiado que permite seguir el recorrido completo con visión directa de las maniobras clave. La ubicación, convertida ya en punto de referencia para los aficionados, garantiza una experiencia radiofónica envolvente y cercana.

Cómo seguir la retransmisión

Los oyentes dispondrán de varias opciones para no perder detalle:

COPE MÁS Euskadi , en la red de emisoras de FM.

, en la red de emisoras de FM. La app oficial de COPE y Tiempo de Juego , que permite escuchar desde cualquier dispositivo.

, que permite escuchar desde cualquier dispositivo. La web cope.es , seleccionando las emisoras vascas para escuchar en directo.

Con todo preparado en el agua y en los micrófonos, la cita promete emociones fuertes en busca de la Bandera de La Concha, la regata más prestigiosa del Cantábrico.