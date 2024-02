Mauri Idiakez señala a la planta noble de la Real Sociedad después de la eliminación en Copa

¡Toc, toc! ¡Planta Noble de la Real Sociedad! ¿Estáis ahí?... La bandera en Alderdi Eder sigue a media asta. Segundo día de luto blanquiazul. El comandante Imanol manda. Les confieso una tranquilidad interior tremenda después de saber que no va a haber final vasca. Llevaba días que solo de pensarla me venía un peligrosísimo sudor frío. No estaba preparado ni mental ni físicamente.





Pero vayamos a lo que nos ocupa. Dos días después del "desastre balear", la planta noble de la Real Sociedad sigue absolutamente desaparecida. Aperry... Olabe... ¿estáis ahí? ¿De lucir palmito con los japoneses ya habéis vuelto no? Porque creo que la afición merece una explicación. Ya sé que me vendréis con la monserga fácil de que las notas son a final de mayo, pero 'Aperri', como sueles decir tú, ahora toca hablar de la Copa y del gran fracaso. De que nos ha eliminado un equipo que ha ganado cuatro partidos de 26 en Liga. Pero un equipo que el martes supo jugar sus bazas y con seis sartenes y cuatro cucharas nos ha eliminado contra toda nuestra supuesta artillería de armas de destrucción masiva.

En la tanda de penaltis, inevitablemente me vino a la cabeza lo de La Romareda. Que los tiraron de fábula gente como Martín Begiristain y Musti Mugika. El martes ocurrió lo mismo con Turrientes y Olasa. Tuvieron dos arrautzas. Pero hubo una gran y evidente diferencia. No estaba "San Luis" y no se escuchaba el cántico "no pasa nada, tenemos Arconada". No voy a cargar las tintas contra Remiro, pero...

Dos días después de la catástrofe, corren ríos de tinta y vuelve a la palestra el asunto de la planificación. No sé cómo terminará la temporada, pero es evidente que cuando afrontamos el momento clave, la Real está cogida por alfileres. Y a Europa hemos de ir como a San Fermín, pero la cosa está chunga. Y tiene que haber un responsable. Pero ya saben que en la sociedad actual con salir y decir, "asumo mi responsabilidad", parece que has cumplido.

Las razones las ve un ciego. Desde 1989, la Real tiene una filosofía clara, discutible o no, pero clara. No engaña a nadie. Una buena base de canteranos PROPIOS y un complemento de extranjeros que marcan la diferencia. Cuando esto segundo no ha ocurrido todos sabemos cómo ha terminado la historia. Los últimos años de Olabe y su famosa unidad de reclutamiento son francamente buenos en cuanto a adquisiciones. Pero lo de este año de los delanteros centros, que es lo que centra la corriente de opinión, ha sido una auténtica locura y ya saben lo que opino de los baby fichajes. Que de 10 sale uno. Esa sí que no debe ser la filosofía. Alguno por Zubieta está viviendo todavía del mirlo blanco que resultó Isak. Pero en el fútbol te come el presente.

Es muy claro que el fracaso de los fichajes ha provocado una acumulación de cansancio de los pesos pesados insoportable. Y así estamos cuando nos jugamos todo a doce partidos. Pero luego sale Olabe y dice que no hay que hablar de rendimientos individuales. Metaverso puro. No pasa nada por reconocer que lo de este año en cuanto a los fichajes ha sido un auténtico desastre. La planta noble sigue encerrada en su búnker y este es el momento de dar la cara y esta gente se ha esfumado como otras veces. Nada nuevo. No pasa na... jamoncito y fino ricorico en Sevilla... aplaudidores contra el PSG y palante...