Debate en Deportes COPE Gipuzkoa sobre el juego y la ineficacia ofensiva de la Real Sociedad

La eliminación de la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey ha generado un intenso debate en Deportes COPE Gipuzkoa.Marco Antonio Sande, jefe de deportes, no dudó en señalar que el equipo no tiene un problema de juego, sino en la parcela ofensiva, indicando que la ausencia de Oyarzabal y Barrenetxea desestabiliza al conjunto. Sande expresó su preocupación al afirmar: "Yo creo que la Real Sociedad no tiene un problema de juego, tiene un problema en el frente de ataque y lo ve un ciego. Aquí faltan Oyarzabal y Barrenetxea y se desmonta el tenderete".





En la misma línea, Sande criticó duramente la falta de eficacia en el ataque, especialmente de jugadores como André Silva y Zakharyan, destacando que este problema se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos encuentros. Afirmó: "Claro que cargo las tintas con André Silva y Zakharyan porque fallamos fundamentalmente en el acierto. La Real tiene un problema galopante en el frente de ataque".





Por otro lado, David Juanmartiñena expresó su preocupación por el rumbo del equipo, señalando que la Real Sociedad ha perdido solidez defensiva y mostrando esperanza en una pronta recuperación del conjunto. Comentó: "El partido de ayer era clave y se falló. Todos teníamos puestas las miras aquí. La Real viene hacia abajo y ha perdido la solidez defensiva. Esperemos que se recuperen nuestros guerreros porque el parte de guerra es terrible".





Las críticas también se dirigieron al enfoque mediático sobre el técnico rival, Javier Aguirre, con Sande cuestionando la excesiva exaltación de su estrategia y minimizando los méritos del Mallorca en el partido. Sande señaló: "Me calienta sobremanera el relato que se crea en torno a Javier Aguirre. Ahora parece el estratega más grande después de los almirantes del ejército de los EEUU. El Mallorca se descosió, por lo menos, en quince ocasiones".





En cuanto al desempeño del Mallorca, Mauri Idiakez destacó la solidez defensiva del equipo y su dificultad para superarla, argumentando que no se trata de mala suerte, sino de la efectividad del rival. Idiakez afirmó: "No es mala suerte que Sadiq falle en Mallorca cuatro goles claros. Yo no me flagelo, digo lo que pienso como realista".





Mauri Idiakez: «Para mí el Mallorca estuvo muy bien plantado, mantuvo una disciplina… era un muy difícil entrar en esa defensa de cinco».





Las declaraciones de los periodistas reflejan una preocupación por la falta de eficacia en el frente de ataque de la Real Sociedad, así como un análisis crítico del desempeño del equipo y del enfoque mediático sobre el rival.