El pasado ha sido un fin de semana de adrenalina a tope, marcado por tres penaltis que han dado mucho que hablar. Las consecuencias de dos de esas tres penas máximas han disparado el famoso cagómetro blanquiazul, que inventó el gran Tomás Guasch.





El domingo a las 20:30 h me sentí con muy buen cuerpo. Había empatado el Villarreal con un penalti bastante surrealista de Yuri (para que luego digan que no soy objetivo...), y yo ya me estaba relamiendo porque me veía a cinco puntos en mi liga particular... la auténtica. Y porque la semana de La Tabarra tenía pinta de terminar bastante bien.





Mauri Idiakez: «La Real la puede hacer en el momento más insospechado. Y eso me pone muy cachondo».





Pero no... como diría el expresidente Badiola, "¡Qué naif!". Porque desconté antes de tiempo los tres puntos del equipo de mis amores ante un semi descendido. Y llegó. Llegó la auténtica y genuina realada, que parece que habíamos olvidado, pero que la Real siempre nos la puede ofrecer. Y es que es parte consustancial de la Real. La Real la puede hacer en el momento más insospechado. Y eso me pone muy cachondo.





Porque me recuerda con mucha más intensidad que soy de la Real. Ya estaba empezando a pensar que éramos ese equipo de la escuela Guardiola que gana casi siempre, que casi siempre juega bien y que mea colonia.La Real volvió a ser ella misma el domingo ante el Almería. ¡Sí señor! Esta es mi Real. Una Real sin sus realadas, y el sufrimiento y encabronamiento supremo de sus fieles seguidores más veteranos que nos hemos quedado en los años 80 y detestamos las celebraciones de espaldas al campo no sería lo mismo, y ya me estaba empezando a preocupar.





Mauri Idiakez: «nos hemos quedado en los ochenta y detestamos las celebraciones de espaldas al campo».





El largo fin de semana lo remató el penalti de Benny Hill de Budimir y todo el mundo haciendo cábalas, análisis, calendario, crisis brutal en Anoeta, los delanteros centros siguen missing...





En fin, les dejo que me acaban de decir que tengo 3x2 de Dodotis en el hiper, pero yo les repito mi mensaje fundamental: esta es mi Real. La de las realadas. La de siempre. No cambies nunca. Te adoro. ¡Gora Real!