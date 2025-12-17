Catalunya construyó solo 9.000 viviendas al año entre 2013 y 2024

Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, a 31 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España)

La media anual de viviendas nuevas construidas en Catalunya entre 2013 y 2024 se sitúa en 9.094 viviendas nuevas al año, una cifra que dista de la media de 42.334 obras nuevas que se llevaban a cabo anualmente entre los años 1991 y 2000.

Este descenso de la construcción se produce en paralelo a un aumento de la población, lo que "intensifica la presión sobre el mercado", explica este miércoles la cátedra de empresa Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) en un comunicado.

Los datos, extraídos del último estudio 'Desafiaments de l'urbanisme sostenible', apuntan a que Catalunya es la comunidad autónoma con una menor construcción de vivienda nueva por habitante, "pese a ser una donde más crece la población", con una ratio de 1,02 viviendas por cada 1.000 habitantes.

Operarios trabajando en la construcción de viviendas en Barcelona

El esfuerzo presupuestario de la Generalitat en materia de vivienda, añade el comunicado, se sitúa en un 0,67% de las obligaciones reconocidas, por encima del 0,24% del conjunto del país, pero "insuficiente" para compensar la falta de financiación.

A nivel estatal, la media anual de viviendas construidas se sitúa en 72.002 viviendas nuevas entre 2013 y 2024, frente a la media anual de 282.284 entre los años 1991 y 2000, con una ratio de 1,32 viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes.

VIVIENDA PROTEGIDA

La construcción de vivienda protegida en Catalunya, por su parte, ha aumentado hasta representar el 14% del total en la última década, frente al 9% que suponía en el anterior período analizado, en contraste con la evolución en el conjunto del país, donde pasa de suponer un 22% a un 14%.

Construcción de vivienda en Barcelona

"Esta reducción de la oferta, en un contexto de crecimiento de la demanda, provoca tensiones de precios y excluye a una parte creciente de la población del mercado de la vivienda", explica el comunicado de la cátedra.

Aunque el estudio resalta que, en términos legislativos, el trabajo para impulsar la vivienda protegida "ha sido intenso", esta ha fallado a la hora de materializarse en producción de vivienda.

PREVISIONES

Según los datos recogidos por el estudio, Catalunya estima que generará 375.700 viviendas nuevas en los próximos 15 años, una media de 25.000 viviendas al año, concentradas en un 63% en el ámbito metropolitano.

Esta cifra, alerta la cátedra, está por debajo de las necesidades, con un déficit de 10.000 viviendas al año, lo que "urge aún más a impulsar la nueva construcción" para equilibrar la oferta y la demanda.