Almuñécar y Torrenueva Costa se suman a Motrilport y refuerzan la unidad del destino de la Costa Tropical

Los municipios de Almuñécar y Torrenueva Costa han formalizado su incorporación a Motrilport-Granada, reforzando la cooperación institucional y la proyección del Puerto de Motril como motor turístico y económico de la Costa Tropical. Las adhesiones se han hecho efectivas durante la asamblea general ordinaria de la entidad, celebrada en las instalaciones de la cooperativa La Palma.

Nuevas sinergias para el turismo

Desde el Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar, su vicepresidenta, Beatriz González Orce, ha subrayado que “los cruceros son hoy un ámbito donde se concentra la innovación y un efecto multiplicador para la Costa Tropical”. El municipio, ya consolidado como destino de calidad, aportará “experiencias y paquetes promocionales para que los cruceristas puedan disfrutarlos cuando hagan escala en el Puerto de Motril”.

Por su parte, el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara Maldonado, ha calificado la decisión como un paso natural tras años de seguimiento del proyecto. “Hemos visto la evolución y el trabajo que se está haciendo con los cruceristas y con la logística de mercancías; no podíamos quedarnos atrás”, ha señalado. Lara ha destacado también que “estar en Motrilport-Granada es clave porque el puerto es una potencia para toda la comarca”.

La unión como estrategia de futuro

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente la adhesión de los dos municipios, que se suman a Motril, Salobreña, la Mancomunidad de Municipios y la Diputación Provincial. “La unidad del destino es esencial para alcanzar los grandes retos; juntos es más fácil desarrollar no solo el turismo, sino también la industria, el comercio y todo lo vinculado a la actividad portuaria”, ha afirmado.

Plan de Acción 2026

La asamblea también ha servido para presentar el Plan de Acción 2026, que contempla 22 acciones de promoción divididas entre logística y turismo. Según García Fuentes, el objetivo es “consolidar la presencia del Puerto de Motril en ferias logísticas, eventos del sector de cruceros y diversas acciones comerciales”. Para ello, se continuará trabajando de forma coordinada con entidades como MedCruise, CLIA y Suncruise Andalucía.