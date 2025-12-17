Hallan el cuerpo sin vida del piloto de la avioneta siniestrada en Mazarambroz (Toledo)
El aparato, que despegó del aeródromo de Casarrubios, se dirigía a un pueblo de Cádiz cuando se perdió el contacto por radio
Toledo
1 min lectura
Un hombre de 41 años ha fallecido este miércoles tras estrellarse la avioneta que pilotaba en un paraje de la Dehesa El Castañar de Mazarambroz (Toledo). Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 11:23 horas.
Un amplio dispositivo de búsqueda
La aeronave había despegado del aeródromo de Casarrubios y se dirigía a una localidad de Cádiz, pero en un punto del trayecto se perdió el contacto con ella. Esta situación activó de inmediato un dispositivo de búsqueda para localizar el aparato y a su ocupante.
En las labores de rastreo han participado efectivos de la Guardia Civil, el servicio de salvamento aéreo, bomberos de Orgaz y personal del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).
Finalmente, la Guardia Civil encontró la avioneta destrozada sobre las 14:00 horas. Tras una intensa búsqueda por la zona, el cuerpo sin vida del piloto fue hallado horas más tarde, en torno a las 17:30 horas.
