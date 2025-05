Deportes COPE Gipuzkoa analiza la recta final de la Real: presión, dudas y urgencias europeas

San Sebastián - Publicado el 07 may 2025, 10:51

La Real Sociedad se prepara para afrontar las cuatro últimas jornadas de Liga con el objetivo de engancharse a la pelea europea, mientras el ambiente alrededor del club sigue cargado de interrogantes. El equipo regresa hoy a los entrenamientos en Zubieta, y se espera la posible reincorporación de Igor Zubeldia, aunque su participación aún no está confirmada.

La noticia positiva llega desde la defensa: Jon Martín, central de 19 años, fue uno de los mejores del derbi vasco y lidera los duelos aéreos ganados en las cinco grandes ligas europeas. Su irrupción ya plantea un debate futbolístico de fondo: ¿merece mantenerse como titular más allá del contexto?

Scouted Jon Martín el mejor en duelos aéreos de las 5 grandes ligas europeas

Hoy, desde las 15.25 h, vuelve Tiempo de Txoko a Deportes COPE Gipuzkoa, la tertulia libre y directa de cada miércoles. Dirigida por Marco Antonio Sande, contará como siempre con Mauri Idiakez, Oier Fano, David Juanmartiñena y David Miner.

Sobre la mesa, las claves de la Real en su tramo más exigente:

¿Puede la Real alcanzar Europa con este calendario?

¿El caos institucional ha pasado factura al juego?

¿Cómo afecta la incertidumbre sobre Kubo o la salida de Imanol al vestuario?

Kubo duda, Sorloth asoma e Imanol espera destino

El futuro de Take Kubo sigue rodeado de incógnitas. En COPE Gipuzkoa se ha venido informando de que su entorno no ve con buenos ojos la deriva del proyecto. El japonés ha expresado su malestar y no garantiza su continuidad este verano.

También se hablará de Alexander Sorloth, rival este sábado con el Atlético de Madrid. El club apostó por Sadiq y dejó escapar al noruego, que ahora vive un gran momento. Una decisión que puede costar cara.

En cuanto a Imanol Alguacil, aunque ya fuera del club, su figura sigue muy presente en el relato de la temporada. Todo apunta a que recibirá propuestas de primer nivel en las próximas semanas.

¿nuevo libro o fundido a negro?

Marco Antonio Sande reflexiona estos días sobre los puntos críticos del presente realista: La Real Sociedad vive un cierre de temporada cargado de tensión. El equipo aspira a Europa, pero la falta de gol, los fichajes fallidos y la salida de referentes como Imanol reflejan un proyecto desdibujado. El entorno de Kubo muestra inquietud, y Sorloth, no renovado en su día, se cruza ahora como rival directo. Aperribay parece rodeado de voces complacientes, y el «nuevo libro» genera más dudas que certezas. Zubieta vuelve a ser flotador, pero el modelo no puede depender solo de la cantera.

🤾 Bera Bera disputa esta noche en el Palau el primer asalto del play off por el título ante Granollers. La vuelta será el sábado en Donostia.

🏀 GBC se juega su clasificación el viernes ante Ourense. Betis, Estudiantes o Fuenlabrada podrían ser los próximos rivales.

⚽ Eibar visita al Granada sin opciones reales de play-off tras la derrota frente al Mirandés. Además, la entidad armera ha informado de que Yerai Martin no seguirá siendo el entrenador de la sección femeina.

🏃♀️ Behobia–San Sebastián abre inscripciones con el objetivo de alcanzar un 40% de participación femenina en su 60ª edición.

