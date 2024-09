Aitor Francesena deslumbra en el estreno de 'La Revuelta' de David Broncano: el surfista guipuzcoano, ejemplo de superación y humor

El surfista guipuzcoano Aitor Francesena, más conocido como "Gallo", fue el primer gran invitado en el estreno de 'La Revuelta', el nuevo programa de David Broncano en La 1 de RTVE. El zarauztarra, pentacampeón del mundo de surf adaptado y referente en el deporte guipuzcoano, demostró una vez más su carisma, sentido del humor y capacidad de superación durante una entrevista que no dejó indiferente a nadie.

Aitor Francesena, conocido por su historia de lucha contra la ceguera y su impresionante palmarés en el surf adaptado, llegó al plató con la pañoleta de las fiestas de Zarautz al cuello. A lo largo de la entrevista, no solo compartió su trayectoria deportiva, sino también anécdotas personales que reflejan su carácter luchador y bromista. En un tono distendido, "Gallo" se dirigió a Broncano con una de sus frases más comentadas de la noche: "No te he visto nunca, pero te imagino feo y me sangran los oídos de escucharte", generando risas tanto en el presentador como en la audiencia.

El surfista, que perdió la visión por completo en 2012 tras una serie de complicaciones derivadas de su glaucoma, explicó cómo el mar se convirtió en su mejor aliado en su carrera deportiva. Apenas tres meses después de quedar totalmente invidente, Francesena ya estaba surcando olas, guiándose por las sensaciones que le transmitía el océano. Desde entonces, ha ganado múltiples títulos, incluyendo varios campeonatos de España y del mundo.

el surf como forma de vida

Durante la entrevista, Francesena también habló sobre su pasión por enseñar surf a jóvenes talentos, entre los que se encuentra Aritz Aranburu, uno de los mejores surfistas del país. Pese a la ceguera, "Gallo" ha llevado a cabo incluso varios rescates en el mar, demostrando que sus conocimientos sobre el agua y las olas están por encima de cualquier limitación física.

David Broncano mostró gran admiración por el surfista guipuzcoano, quien no dudó en bromear sobre su situación: "Ciego sí, pero tonto no". A lo largo de los 34 minutos de entrevista, Francesena dejó claro que su vida no está marcada por la ceguera, sino por su capacidad de ver el lado positivo en todo lo que hace.

Con esta primera entrevista, 'La Revuelta' ha marcado un gran inicio de temporada, y Aitor Francesena ha vuelto a demostrar por qué es un ejemplo de superación no solo en el deporte, sino también en la vida.

'La Revuelta' se emite de lunes a jueves a las 21:40 en La 1 de RTVE y también está disponible en RTVE Play. Además, puedes seguir todas las novedades sobre el deporte guipuzcoano en Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes, de 15.25 a 16.00 h, con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez.